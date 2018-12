"웰컴 투 키 랜드"…샤이니 키, 日 첫 솔로 라이브 이벤트 성황

[스포츠조선 조윤선 기자] '만능 치트키' 샤이니 키가 일본 첫 솔로 라이브 이벤트를 성황리에 마쳤다.

키의 일본 첫 솔로 라이브 이벤트 'KEY LAND'(키 랜드)는 지난 22일 고베 월드 기념홀, 25일 요코하마 아레나에서 열렸으며, 다채로운 음악과 파워풀한 퍼포먼스, 스타일리시한 패션쇼가 어우러진 특급 공연으로 총 1만 8천 관객들의 뜨거운 호응을 얻었다.

이번 공연에서 키는 'Hologram'(홀로그램), 'Why Are You Here'(와이 아 유 히어), 'POWER'(파워) 등 일본 첫 솔로 앨범에 수록된 신곡 무대를 처음 선보였으며, '센 척 안 해', 'Good Good'(굿굿), 'Chemicals'(케미컬스), 'Forever Yours'(포에버 유어스) 등 한국 솔로 앨범 수록곡, 크리스마스를 맞아 준비한 윈터송 메들리까지 총 13곡을 선사해 현지 팬들을 매료시켰다.

더불어 키는 유창한 일본어로 관객들과 친근하게 소통함은 물론, 뛰어난 패션 감각을 인정받고 있는 만큼 무대 사이에 패션쇼가 펼쳐지는 이색 연출로 공연의 매력을 배가시켰으며, 패션쇼 런웨이에는 일본 유명 모델 니시우치 마리야를 비롯한 모델들이 등장, 화려함을 더해 시선을 사로잡았다.

한편, 키의 일본 첫 솔로 앨범 'Hologram'은 오늘(26일) 현지 발매된다.

supremez@sportschosun.com