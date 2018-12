에이티즈, '산타+루돌프 변신' 깜찍 크리스마스 인사 "캐럴 열창"

[스포츠조선 김영록 기자]그룹 에이티즈가 크리스마스를 기념해 코스튬을 입고 훈훈한 메시지를 전해 관심을 모았다.

소속사 KQ엔터테인먼트 측은 지난 25일 정오 공식 SNS 채널을 통해 에이티즈의 크리스마스 영상을 공개했다.

공개된 영상 속 에이티즈는 힘찬 팀구호로 인사를 전한 후 자유분방하게 춤을 추며 캐럴 '울면 안돼'를 열창해 미소를 자아냈다.

이어 "소중한 분들과 행복한 시간 보내시고, 날씨가 너무 추우니 감기 조심하세요. 에이티즈와 행복한 크리스마스 보내시길 바라요"라고 상큼한 인사를 건네 눈길을 끌었다.

특히 에이티즈는 8명의 멤버들이 각기 다른 크리스마스 코스튬을 장착해 시선을 사로잡았다. 리더 홍중은 루돌프 모자와 망토를, 윤호와 여상, 우영, 종호는 산타 모자와 망토를 입었으며, 산은 루돌프로, 성화와 민기는 산타로 변신, 크리스마스 분위기를 물씬 풍기는 깜찍한 코스튬으로 팬들의 무한 재생을 불러 일으켰다.

에이티즈는 현재 데뷔 앨범 'TREASURE EP.1 : All To Zero' 공식 활동을 마무리 하고, 차기 앨범 발매 전 휴식기를 갖고 있다.

