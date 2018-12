GOT7, 태국 팬미팅 3일간 6만여 팬 환호 '넘사벽' 인기

[스포츠조선 김영록 기자]갓세븐(GOT7)이 태국 팬미팅서 사흘간 6만여 팬들과 함께 하며 '넘사벽' 인기를 증명했다.

갓세븐은 지난 21일부터 23일까지 태국 방콕의 'Bitec Bangna Hall 98-99'에서 팬미팅 '2018 GOT7 NESTIVAL'을 개최했다.

'Nest'와 'Festival'의 합성어인 'NESTIVAL'은 갓세븐의 태국 팬미팅 명칭으로 2017년 처음 개최됐고 당시 4개 도시, 5회 공연으로 진행됐다. 특히 K팝 그룹 최초 태국서 전국 팬미팅 투어로 화제를 모은 바 있다.

2018년에도 지난해에 이어 방콕서 회당 2만명 규모로 총 3회에 6만여 팬을 불러 모으며 태국 내 갓세븐의 뜨거운 인기몰이를 입증했다.

공연서 갓세븐은 'TEENAGER', 'LOOK', 'MIRACLE', 'NEVER EVER', 'HARD CARRY' 등 히트곡 퍼레이드뿐만 아니라 태국 유명 밴드 25hours의 '마이 크어이'를 커버해 현지 팬들의 환호를 받았다. 특히 'HARD CARRY' 무대에서는 32명의 현지 댄스팀과 컬래버 무대로 화려한 퍼포먼스를 선보여 눈길을 끌었다.

이 밖에 겨울 분위기에 걸맞는 게임과 토크 등 다채로운 레퍼토리로 팬들에게 즐거움을 선사했다. 갓세븐의 이번 공연은 360도 센터 스테이지 무대에서 역대급 대형 스케일로 펼쳐져 팬들에게 다양한 볼거리를 제공했고, 현지 트위터 트렌디 실시간 1위를 차지할 정도로 화제를 모았다.

올해 갓세븐은 국내외서 맹활약하며 'K팝 대표 아이돌'다운 위상을 증명하고 있다. 전 세계 17개 도시 월드투어를 성료했으며 태국 팬미팅에 앞서 지난 18일과 19일 '일본 공연의 성지' 부도칸 공연을 시작으로 일본 아레나 콘서트의 성공적인 포문을 열었다.

갓세븐은 내년 1월 30일 일본서 미니 3집 'I WON'T LET YOU GO'를 발매하고 2월 2일과 3일에는 고베 월드 기념홀에서 아레나 공연을 이어간다.

국내 팬들과의 만남도 예정돼 있다. 내년 1월 5일과 6일 서울 잠실 실내체육관서 'GOT7 ♥ I GOT7 5TH FAN MEETING 축구왕을 꿈꾸며 "날아라 갓세븐"'이라는 타이틀로 데뷔 5주년 기념 팬미팅을 개최한다.

지난해 2월 경희대 평화의 전당서 연 4번째 공식 팬미팅 'GOT7 ♥ I GOT7 4TH FAN MEETING 아가새 연구론(I GOT7 RESEARCH)'은 7명의 멤버들이 '아가새'를 연구하는 역발상 콘셉트의 팬미팅으로 팬들에게 즐거움을 선사했는데 이번 팬미팅에서는 GOT7이 과연 어떤 콘셉트로 팬들과 만날지 관심을 모은다.

