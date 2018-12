짐 내려놓으려는 지구인, 찾으려는 우주인…철학 하는 신부의 인문학 이야기

최대환 지음 | 파람북 | 316쪽 | 1만4500원

"인생에는 좋았던 순간에 집착하며 사라지는 것을 미리 두려워하고 서글퍼하는 것과는 다른 길이 있기 마련입니다. 우리는 그 길을 배워야 합니다." - 화양연화(花樣年華) 중



그리스 신화 속 ‘아틀라스’는 티탄 신족과 올림피아 신들과 싸움에서 티탄 신족의 편을 들었다는 이유로 형벌을 받아 평생 조금도 쉬지 못하고 지구를 떠받쳐야만 했다. 왠지 익숙하다. 그의 모습은 일상을 살아가는 우리 모습과 똑 닮았다. 거울에 비친 우리 모습을 보면, 가끔 아틀라스처럼 고되고 힘에 부쳐 보일 때가 많다.



혜화동 대신학교에서 생활지도 신부로 신학생들과 생활하며, 가톨릭대학교 성신교정 신학과 겸임교수로 철학을 가르치는 최대환 신부가 진짜 살아간다는 것이 무엇인지에 대해 이야기한다. 독일 뮌헨 예수회 철학대학교에서 공부한 최대환 신부는 ‘인간이란 무엇인가’를 탐구하는 인문학에 많은 관심을 기울여왔다. 그에게 있어 인문학은 ‘자신이 살아 있음을 확인하는 행위이자 인생을 성찰하는 귀한 시간’이었다.



저자는 지루하고 어렵다고 느끼는 인문학을 쉽게 재미있게 전달하기 위해 영화, 음악, 책 이야기를 동원한다. 최근 개봉한 영화 ‘리틀 포레스트’부터 개봉한 지 70년이 넘은 고전 영화 ‘멋진 인생’, 바흐의 코랄 ‘G장조’부터 돈 매클레인의 ‘빈센트’, 플라톤의 ‘파이돈’부터 페터 비에리의 ‘리스본행 야간열차’까지, 시대와 세대를 아우르는 예술을 통해 인간이란 무엇인가에 대한 답을 자연스레 내놓는다.



알폰소 쿠아론 감독의 영화 ‘그래비티’에서는 그리스 신화 속 아틀라스를 떠올린다. 이 영화는 무중력의 우주 공간에서 우주 미아가 될 뻔한 우주비행사가 천신만고 끝에 중력이 지배하는 지구로 귀환한다는 이야기를 담았다. 우리의 인생에서 중력은 무거운 짐을 상징한다. 자신에게 지워진 짐을 내려놓으려고 애쓰는 지구인과 달리, 영화 속 주인공은 그 짐을 찾아 분투하는 모습을 보여준다. 이는 우리가 지고 있는 무게가 곧 나를 살게 하는 비밀이라는 것을 느끼게 하고, 자유 역시 그 무게가 있는 곳에서 숨 쉴 수 있다는 역설을 보여준다.



책 제목 ‘당신이 내게 말하려고 했던 것들’은 빈센트 반 고흐의 삶과 예술을 기리는 미국의 팝가수 돈 매클레인의 노래 ‘빈센트(Vincent)’에서 따왔다. ‘이제 나는 알겠어요, 당신이 내게 말하려던 것들을(Now I understand what you tried to say to me).’ 저자는 이 가사를 빌어 책을 통해 하려는 이야기를 밝힌다. "당신이 내게 말하려 했던 것들을 알고자 애쓸 뿐입니다."







