[만물상] 조국의 '노 서렌더'

사춘기 딸의 심사를 엿보는 데 페이스북만 한 게 없다. 친구들과 장난스레 찍은 사진을 올리고 경쾌하고 박자 빠른 노래가 첨부돼 있다. 별일 없다는 뜻이다. 먼 산 보며 혼자 찍은 사진이 올라오면 무슨 일 있나 싶다. 그럴 땐 느린 연주곡이 붙어 있곤 한다. 그렇게 시시각각 자기 심경을 드러내도 되나 싶지만 딸의 상태를 쉽게 알 수 있어 말리지 않는다.



▶청와대 민정수석이 엊그제 페이스북 초기 화면을 고쳤다. 사진을 바꾸고 작년 임명될 때 했던 "두들겨 맞겠지만 맞으며 가겠다"라는 말을 붙여놨다. 외국 노래도 여럿 올렸다. 그중 하나가 미국 가수 브루스 스프링스틴의 '노 서렌더(No Surrender)', 곧 '항복은 없다'란 곡이다. '미국의 조용필'인 스프링스틴 곡 중에 덜 알려진 노래다. 스프링스틴이 밴드 멤버들에게 초심을 잃지 말자고 독려하는 우정의 메시지다. 빌보드 차트에도 못 오른 이 곡을 조 수석이 고른 데는 무슨 함의가 있을까.





▶다른 곡을 보면 심경이 짚이는 바가 없지 않다. 영국 가수 아델의 노래 '셋 파이어 투 더 레인(Set Fire To The Rain)'은 '빗속에서 불을 지펴요'란 제목답게 극진한 사랑 노래다. "내 두 손은 강하지만/ 내 무릎은 너무 약해요/ 우린 이미 끝났어도/ 당신을 찾아 헤맬 수밖에 없어요" 같은 가사다. 또 다른 노래 '비바 라 비다(Viva La Vida)'는 '인생 만세'란 뜻인데 프랑스 혁명에서 영감을 얻었다. "혁명가들은/ 내 머리를 은쟁반에 올리려 하네/ 오 누가 왕이 되려고 할까."



▶요즘처럼 국민의 눈총이 따가울 때 스스로 '들어보니 찡해서 고른' 자위(自慰)의 노래일까. 엉터리 인사 검증, 특감반 문제 등 정작 업무는 부실투성이인 사람이 공직자의 책임은 아랑곳하지 않고 외국 대중가요로 지지자들에게 동정을 구하는 것 같다. 그가 지금 이러구러 영어 노래나 올리고 있을 처지인가. '역겹다'는 사람들 반응에 고개가 끄덕여진다.



▶그는 민간인 사찰 의 혹 때문에 검찰에 고발되고 국회 출석을 요구받은 상태다. 최고 권부에서 적폐 청산한다며 수많은 사람에게 비극과 눈물을 안긴 장본인이 이제 마치 자신이 피해자인 양 프레임을 짜려 한다. 헛웃음을 삼키는 사람들이 적지 않을 듯하다. 차라리 안드레아 보첼리의 '타임 투 세이 굿바이(Time To Say Goodbye)'를 올리고 국회에 출석하는 게 어떨까 한다.