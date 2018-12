정세운, 싱가포르 방송사 시상식 OST 상 수상 "좋은 드라마 만나 영광"

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] '싱어송라이돌' 정세운이 싱가포르 유명 방송사가 개최한 시상식에서 OST상의 영예를 안으며 국내를 넘은 아시아 OST계 신흥강자임을 증명했다.

정세운은 지난 22일(현지 시각) 싱가포르 마리나베이샌즈 극장에서 열린 'Starhub night of stars 2018'(스타허브 나이트 오브 스타즈 2018)에 참석, 드라마 '김비서가 왜 그럴까'의 OST 'It's you'(잇츠 유)로 '2018 StarHub Best Asian Drama OST Award'(2018 스타허브 베스트 아시안 드라마 OST상)을 수상했다.

'Starhub night of stars 2018'은 싱가포르 유력 방송국인 Starhub TV에서 아시아 최고의 엔터테인먼트를 축하하기 위해 개최한 시상식이다. 시상식에서는 정세운을 비롯해 한국 대표로 배우 이준기, 걸그룹 우주소녀 등이 자리했고, 대만 인기 배우 류이호(Jasper Liu), 유명 TV 쇼 호스트 남심미(Pauline Lan) 등 싱가포르, 한국, 중국, 홍콩, 대만 등 아시아 전역을 대표하는 34팀의 아티스트들이 참석했다.

이날 정세운은 수상의 영광을 얻은 'It's you'의 무대로 아름다운 싱가포르의 밤을 수놓았다. 감미로운 목소리와 따뜻한 멜로디로 현지 관객들에게 감동을 선사한 정세운은 이어 'JUST U'(저스트 유)로 에너지 넘치는 매력을 드러내며 반전의 무대를 완성시켰다.

싱가포르에서 화려한 무대를 보여준 정세운은 소속사를 통해 행복한 수상 소감을 전했다.

정세운은 "좋은 드라마와 함께할 수 있어서 너무나 영광이었고, 정말 감사드린다"라며 "음악이 얼마나 다양한 모습으로 전세계의 팬들에게 감동을 전할 수 있는지 또 한 번 깨달은 행복한 시간이었다"라고 말했다. 또한, "앞으로도 좋은 음악을 위해 노력하는 정세운이 되겠다"고 각오를 다졌다.

앞서 정세운은 '김비서가 왜 그럴까'를 통해 많은 시청자들과 음악 팬들의 사랑을 받았다. 특히 'It's you'로 '2018 소리바다 베스트 케이뮤직 어워즈'에서 신한류 OST상를 수상하며 그 인기를 입증해냈다. 이어 '기름진 멜로' OST '뭔가 있어', '여우각시별' OST '이봐 이봐 이봐' 등 잇따라 드라마 OST에 참여하며 OST 강자 입지를 단단히 하기도 했다.

더불어 정세운은 음악과 방송을 넘나들며 2018년 한 해 동안 다채로운 활동을 보여주고 있다. 곡 '20 Something'(투웬티 썸띵)으로 깊은 음악적 감성을 드러냈고, '이불 밖은 위험해', '비긴어게인2', '너에게 반했음', '정글의 법칙' 등 다수의 예능 프로그램에 출연하며 활발한 활약을 펼쳤다.

한편, 정세운은 다가오는 1월 19일 오후 6시 서울 이화여대 대강당에서 첫 공식 팬클럽 창단식 '행운을 찾아서'를 개최해 팬들과 만난다.

