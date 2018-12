'K-POP 황제' 동방신기, 오늘(24일) 스페셜 앨범 공개 카운트다운

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 'K-POP 황제' 동방신기(SM엔터테인먼트 소속)가 스페셜 앨범 'New Chapter #2: The Truth of Love'(뉴 챕터 #2: 더 트루스 오브 러브) 공개 카운트다운에 돌입했다.

동방신기는 오늘(24일) 낮 12시 공식 홈페이지 및 유튜브, 네이버TV SMTOWN 채널 등을 통해 스페셜 앨범 타이틀 곡 'Truth'(트루스)의 뮤직비디오 티저 영상을 공개할 예정이어서 글로벌 팬들의 높은 관심이 기대된다.

이번 영상은 새로운 콘셉트로 변신한 동방신기의 매력적인 모습은 물론, 감성적 멜로디와 세련된 하모니가 조화롭게 어우러진 신곡 'Truth'의 분위기를 미리 만날 수 있어, 새 앨범에 대한 기대감을 더욱 증폭시킬 전망이다.

또한 타이틀 곡 'Truth'는 그루비한 재즈 리듬과 멤버들의 성숙한 보컬이 잘 어우러진 R&B 팝 장르의 곡으로, 동방신기 특유의 세련된 음악 감성을 만나기에 충분하다.

더불어 동방신기의 스페셜 앨범 'New Chapter #2: The Truth of Love'는 오는 26일 오후 6시 멜론, 플로, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, 샤미뮤직 등 각종 음악 사이트에서 음원 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매될 예정이어서 뜨거운 호응을 얻을 것으로 보인다.

한편, 동방신기는 12월 26일 오후 8시 서울 고려대학교 화정체육관에서 데뷔 15주년 기념 팬미팅 'TVXQ! Special Day 'The Truth of Love''를 개최한다.

