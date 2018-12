'음악중심' EXID 솔지, 순백의 여신…크리스마스 특별 무대

[스포츠조선 김영록 기자]EXID 솔지가 순백의 여신으로 변신했다.

솔지는 22일 오후 방송된 MBC '음악중심' 성탄특집에서 특별한 무대로 크리스마스 분위기를 더욱 고조시켰다.

이날 방송에서 솔지는 화이트 드레스를 입고 순백의 여신으로 변신해 무대에 올라 특별 무대로 'Have Yourself a Merry Little Christmas'를 열창했다. 솔지의 깊은 감성과 잔잔하면서도 귀를 사로잡는 목소리가 더해져 크리스마스를 앞둔 시청자들에게 선물 같은 무대를 선사하며 무대를 마무리했다.

한편 이날 '음악중심'에는 WINNER, 셀럽파이브, MINO, EXID 솔지, NCT 127, 라붐, 노라조, 벤, 업텐션, 14U, 드림노트, 스펙트럼, 네이처, 디크런치, H.U.B 등이 출연했다.

