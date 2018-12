동방신기 유노윤호X최강창민, 숨멎 비주얼+훈훈 분위기…특급 케미

[스포츠조선 김영록 기자]'K-POP 제왕' 동방신기(SM엔터테인먼트 소속)가 스페셜 앨범 공개에 앞서 멤버 유노윤호와 최강창민의 특급 케미스트리가 돋보이는 영상을 공개해 화제다.

동방신기는 오늘(22일) 낮 12시 공식 홈페이지 및 유튜브, 네이버TV SMTOWN 채널 등에서 '3rd Clue by TVXQ!'(서드 클루 바이 동방신기)를 공개, 두 멤버의 환상적인 비주얼과 훈훈한 분위기를 만날 수 있는 영상을 선보여 이목을 사로잡았다.

12월 26일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 공개되는 스페셜 앨범 'New Chapter #2: The Truth of Love'(뉴 챕터 #2: 더 트루스 오브 러브)는 타이틀 곡 'Truth'(트루스)를 비롯한 7곡으로 구성되어 있어, 동방신기의 다양한 음악 색깔을 만나기에 충분하다.

한편, 동방신기 스페셜 앨범 'New Chapter #2: The Truth of Love'는 12월 26일 음반으로도 발매된다.

lunarfly@sportschosun.com