"순백의요정" 구구단, 핑클 '화이트' 완벽 소화…청순 러블리

[스포츠조선 김영록 기자]구구단이 순백 요정으로 완벽 변신했다.

21일 방송된 KBS '뮤직뱅크 크리스마스 특집 연말 결산'에서는 구구단이 핑클의 '화이트(White)'로 스페셜 무대를 선사했다.

순백의 화이트와 러블리한 핑크 의상으로 등장한 구구단의 세정과 미나, 나영과 미미는 사랑스러운 노래와 귀여운 안무, 상큼한 미소로 무대를 꽉 채우며 신비로운 분위기를 연출했다.

무대뿐만 아니라 공식 SNS를 통해 함께 공개한 구구단 사진 역시 마치 눈처럼 청순한 외모와 요정 같은 분위기를 뽐내며, 보는 이들까지 달달한 핑크빛으로 물들였다.

지난 2016년 '인어공주(Act.1 The Little Mermaid)'로 데뷔한 구구단은 통통 튀는 독특한 컨셉과 매력으로 대중들의 시선을 사로잡았다. 또한 '나르시스(Act.2 Narcissus)'부터 '초코코 팩토리(Act.3 Chococo Factory)', '캐트 시(Act.4 Cait Sith)'는 물론 지난 11월 발표한 세 번째 미니일범 '뉴 액션(Act.5 New Action)'까지 청순, 멋쁨, 섹시를 어우르는 다채로운 매력과 트렌디한 음악으로 '독보적 아이돌'로서 자리매김해왔다.

특히 구구단은 최근 약 데뷔 2년 만에 첫 단독 콘서트를 개최, 폭발적인 가창력과 감각적인 무대들로 국내는 물론 해외 팬들까지 매료시키며, 눈부신 성장세를 보여주기도 했다.

청순부터 러블리까지 눈을 뗄 수 없는 매력을 선사하고 있는 구구단은 음악부터 예능, 드라마 등 다양한 장르에서 활동의 폭을 넓히며 대중들의 마음을 사로잡고 있다.