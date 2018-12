[편집자 레터] 천사는 디테일에 있다

이한수 Books팀장

악마만 디테일에 있는 게 아니더군요. 천사도 디테일에 있습니다. 원래 이 말은 '신은 디테일에 있다(God is in the detail)'는 속담에서 유래했다네요. 위키백과를 찾아보니 독일 건축가 루트비히 미스 반 데어 로에(1886~1969)가 세상을 떠났을 때 뉴욕타임스 부음 기사에 실려 알려졌다는 설(說)이 유력하답니다.



신간 '도쿄의 디테일'(북바이퍼블리)을 보다 새삼 깨달았습니다. 평범을 뛰어넘으려면 디테일이 중요하다는 사실을요. 나리타 공항에서 도쿄 시내로 가는 열차 '나리타 익스프레스'에는 '캐리어 셀프 잠금 시스템'이 있답니다. 커다란 짐을 갖고 자리에 앉으면 공간을 많이 차지해 다른 승객에게 미안했던 경험 있으시죠? 그렇다고 멀리 떨어져 있는 짐칸에 캐리어를 놓자니 도난 걱정이 있습니다.





나리타 익스프레스에는 잠금함이 있어 비밀번호를 입력하고 긴 끈에 캐리어 손잡이를 묶어둘 수 있답니다. 짐을 안전하게 보관하고 도심까지 편안히 잠을 청할 수 있겠네요. 책에는 이런 디테일을 여럿 소개합니다. 부제는 '고객의 감각을 깨우는 아주 작은 차이에 대하여'입니다.



올해 일본을 찾은 외국인 관광객 이 3000만명을 넘었답니다. 2013년 1000만명을 넘은 이후 5년 만에 3배에 이르렀습니다. 여러 이유가 있겠지만 작은 차이가 감동을 준 때문은 아닐까요. 우리는 정의나 진리 같은 '큰 이야기'에 몰두하느라 천사 같은 디테일을 놓치고 있는 건 아닐까요. 물 뿌리고 비질하는 '소학(小學)'이 치국·평천하 내세우는 '대학(大學)'보다 중요할 수 있습니다.