[이미도의 무비 識道樂] [100] Let everyone see you

'세상에서 제일 아름다운 여자를 보게 되거든 그녀에게 전해줘요. 내가 미안해한다고, 사랑한다고.' 찰리 리치의 곡 '제일 아름다운 여자(The Most Beautiful Girl)'의 가사입니다. '송 포 유(Song for Marion·사진)'에서 이 노래는 주인공의 사부곡(思婦曲)입니다.



영국의 어느 작은 마을. 시한부 환자 매리언은 무척 들떠 있습니다. 그녀가 속한 합창단이 합창대회 본선에 나가기 때문입니다. 매사에 긍정적인 그녀는 노래하고 축복하며 자기만의 '인생 에필로그'를 써나가는 건데 그걸 이해 못하는 심술보 남편 아서는 병세가 더 나빠질까봐 아내의 바깥 활동을 못마땅해합니다.





'두려워 말고 세상에 보여줘요, 내가 사랑하는 이유인 당신의 진짜 모습을.' 신디 로퍼의 곡 '진짜 모습(True Colors)'의 가사입니다. 꼬장꼬장한 품성과 부정적 태도만이 남편의 전부가 아님을 잘 아는 매리언이 이걸 불러준 이후로 아서가 달라집니다. 안타깝게도 이 곡은 남편을 향한 마지막 노래가 돼버립니다. "당신은 든든한 언덕이야(You are my rock)"라며 늘 지지해준 아내가 그리워지자 아서는 되돌릴 수 없는 시간을 한탄하며 오열합니다.



영국 작가 조지 엘리엇은 이렇게 썼습니다. '당신이 꿈꾸던 걸 이루어보려 할 때 언제 그걸 시작하든 너무 늦음은 없다(It's never too late to be what you might have been).' 아서는 본선 무대에 못 나간 아내의 꿈을 대신 이뤄주려고 오디션을 받습니다. 곡명은 찰리 리치의 '제일 아름다운 여자'. 그의 숨은 실력에 놀란 지휘자 엘리자베스가 청합니다. "매리언이 하기로 했던 독창까지 맡아줘요." 두려워하는 그에게 그녀가 이렇게 용기를 북돋웁니다. "청중에게 당신의 진짜 모습을 보여줘요(Let everyone see you)."



무대에 오른 아서는 아내에게 너무나 부족한 언덕이었음을 후회하며 아내를 향한 '진짜 마음'을 담아 절창합니다. 모두를 숨 멎게 하는 또 하나의 사부곡 제목은 가려둡니다.