美 ‘시리아 철군’에…“쿠르드 민병대, IS 포로 3200명 석방 논의”

미국이 극단주의 무장단체 이슬람국가(IS) 격퇴를 위해 시리아에 파병했던 미군을 전원 철수할 계획을 밝힌 가운데, 미국과 함께 IS에 맞섰던 쿠르드 민병대는 IS 포로 3200여명을 풀어주는 방안을 논의한 것으로 알려졌다.



미 뉴욕타임스(NYT)는 시리아인권관측소(SOHR)의 라미 압둘 라흐만 소장을 인용해 "미국의 동맹인 쿠르드 민병대가 트럼프 대통령이 철군 계획을 발표한지 하루 만에 IS 포로 3200명의 석방을 논의하고 있다"고 20일(현지 시각) 보도했다.



쿠르드 민병대는 지난 4년여 간 미국의 지상군 역할을 하며 IS 격퇴에 앞장서왔다. 앞서 트럼프 대통령이 19일 시리아에 파병했던 2000여명의 미군을 완전히 철수하겠다는 입장을 밝히자 쿠르드족은 크게 반발했다.





시리아에 주둔하고 있는 미군. 도널드 트럼프 미국 대통령은 2018년 12월 19일 시리아에 파병한 미군 200명을 전원 철군하겠다고 했다. /알자지라

라흐만 소장에 따르면, 시리아 동부 지역에서 미국을 도와 IS에 맞섰던 쿠르드 민병대 시리아민주군(SDF) 수뇌부는 이날 회동을 갖고 IS 소속 전사 포로 1100여명과 그들의 친인척 2080여명을 석방하는 방안을 논의했다.



무스타파 발리 SDF 대변인은 IS 포로 석방에 대해 논의한 적이 없다고 즉각 해명했다. 그러나 NYT는 미국 등 12개 서방국이 참여한 국제 연합군 관계자를 통해 SDF가 해당 논의를 했다는 사실을 확인했다고 전했다.



이 관계자는 "쿠르드 민병대가 만약 IS 포로들을 석방한다면, 그것은 실제 재난이며 유럽에 중대한 위협이 될 것"이라고 우려했다.



SDF는 현재 시리아 북부 아니사 지역에 있는 7개 임시 감옥에 IS 포로들을 수용하고 있는 것으로 알려졌다. SOHR은 보고서에서 IS 포로들의 출신 국가들이 그들의 송환을 거부해 SDF 수뇌부가 죄수들의 석방을 논의했다고 설명했다. IS 포로들의 출생지는 시리아를 비롯해 30여개국에 달하는 것으로 전해졌다.





극단주의 무장단체 이슬람국가(IS). /알자지라

최근 쿠르드 민병대가 IS와 최전방에서 전투 중인 병력을 철수할 계획이라는 보도도 나왔으나, 아직까지 그런 움직임은 보이지 않았다고 NYT는 전했다.



미국이 실제로 시리아에서 철군할 경우, 그동안 미국의 지원을 받아온 쿠르드 민병대는 몇가지 위험 부담을 떠안게 된다. IS 잔재가 남아있는 가운데 미국의 병력이 빠지면 이들 세력이 다시 결집할 수 있다.



SDF 수뇌부는 트럼프 대통령이 시리아 주둔 미군 철군을 발표한 후 성명을 내고 "이번 철군 결정은 테러 단체를 격퇴하기 위한 마지막 시도를 망쳐버릴 것"이라며 "이는 지역 안정과 세계 평화에 심각한 영향을 미칠 것"이라고 지적했다. "이런 상황에서 (미군의) 철수는 이 지역에 정치·군사적 공백을 초래하고, 사람들을 적군의 손아귀에 남겨두는 게 될 것"이라고도 했다.



발리 SDF 대변인은 미군 철수가 IS와 그 지지자들에게 권력을 되찾을 정치·군사적 동기가 될 것이라고 주장했다. 그는 "우리 군대는 여전히 테러와의 전쟁을 벌이고 있다"며 "우리는 전투를 계속하기 위해 우리가 할 수 있는 모든 것을 하겠지만, 미국의 (철군) 결정은 불행하고 예상치 못한 것이었다"고 말했다.



NYT는 IS 포로 석방 문제가 SDF의 ‘떠보기 전략’일 가능성이 있다고 분석했다. 쿠르드족은 IS가 시리아 북부 지역을 장악했을 당시 만행으로 엄청난 고통을 받았다. SDF가 미국과 협력하면서 쿠르드족은 IS로부터 자유를 얻었다. 만약 IS가 부활한다면 가장 큰 위협을 받는 것은 쿠르드족이 될 것이기 때문에 SDF가 포로들을 석방하는 일은 절대 없을 것이라고 NYT는 설명했다.





시리아민주군(SDF)의 한 지휘관이 극단주의 무장단체 이슬람국가(IS)의 상징적 수도인 시리아 락까를 점령한 후 알나임 광장에서 부대기를 흔들고 있다. /SCMP

다만, SDF가 IS 포로들을 계속 수감하는 건 부담이 될 수 있다. 미국은 그동안 IS 포로 수용에 금전적·군사적 지원을 해왔다. 미국의 지원이 끊기고 미군이 현장에 주둔하지 않으면 포로들을 제대로 감시할 역량이 부족해질 수 있다.



아울러 그동안 SDF를 눈엣가시로 여겼던 터키의 위협이 강화될 수 있다. 터키는 SDF에 속한 쿠르드 민병대 인민수비대(YPG)가 자국 내 테러 집단으로 규정된 쿠르드노동자당(PKK)과 연계됐다고 본다. 터키는 최근 시리아 북부 지역에서 쿠르드 반군을 몰아내기 위한 새 작전을 수행할 뜻을 밝히기도 했다.



NYT는 SDF가 IS 포로들을 시리아 정부에 넘겨주는 방안을 논의할 가능성도 있다고 전했다. 다만, 서방 연합군 관계자는 SDF가 즉각 석방 조치를 단행하지는 않을 것이라고 했다. 미군이 철수한 후 포로 석방이 단행되더라도 이는 수개월이 걸릴 전망이다.



트럼프 대통령은 IS를 완전히 격퇴했다고 자찬하며 미군 철수를 주장했다. 그러나 미국 군 당국자들과 IS 분석가들에 따르면, 현재 이라크, 시리아 등에 남아있는 IS 잔재는 2만~3만명 규모로 추정된다. IS 격퇴를 위해 트럼프 대통령이 국제 연합군에 파견한 특사 브렛 맥거크도 이달 11일 "지금 미군의 철수는 그 집단( IS)이 재기하는 엄청난 재앙과 위험을 야기할 수 있다"고 지적했다.



트럼프 대통령의 갑작스러운 결정에 국내외적으로 반발이 잇따르고 있다. 제임스 매티스 미국 국방장관은 트럼프 대통령의 시리아 철군 결정에 반발하며 전격 사퇴했다. 프랑스와 영국, 이스라엘 등 미국의 동맹국들도 미국의 결정을 크게 우려를 표하며 시리아에서 IS와 계속 싸우겠다는 뜻을 밝혔다.