"팝의 요정"…브리트니 스피어스, 다이어트 근황 공개

[스포츠조선 남재륜 기자] '팝의 요정' 브리트니 스피어스가 완벽한 몸매를 자랑했다.

20일(한국 시각) 브리트니는 자신의 인스타그램에 동영상을 게재했다.

공개된 영상에서 브리트니는 자신감 넘치는 포즈를 취하고 있다. 전성기 시절 몸매를 되찾은 모습이다. 앞서 브리트니는 순회공연을 위해 다이어트에 돌입했다. 남자친구인 피트니스 사업가 샘 아스가리와 운동하는 모습을 종종 자신의 SNS에 공개했다.

브리트니 스피어스는 1999년 10대의 나이에 데뷔해 '베이비 원 모어 타임'(Baby One More Time) '톡식'(Toxic) '럭키'(Lucky) 등 수많은 히트곡을 발표했다. 지난 7월부터 8월까지 미국과 유럽 각지에서 'Piece of Me' 순회공연을 펼쳤다.

