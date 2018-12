'뮤직쇼' 대도서관 "소녀시대 팬클럽 1기 출신…태연, 내 방송 스승"

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]'뮤직쇼' 대도서관이 소녀시대 태연을 향한 팬심을 드러냈다.

20일 오후 방송된 KBS 쿨FM '문희준의 뮤직쇼'에는, 190만명이 넘는 유튜브 구독자를 보유한 BJ 대도서관이 출연해 대화를 나눴다.

이날 문희준은 "드디어 대도서관을 뮤직쇼에 모셨다. 1인 방송을 생방송으로 계속 해왔으니 긴장하지 않겠다" 라고 인사를 건넸고, 이에 대도서관은 "원래는 긴장을 안하는 편인데, 오늘은 떨린다. 워낙 H.O.T 팬이었다"고 화답했다.

문희준은 "그럼 증명하는 방법이 있다. 좋아하는 H.O.T 노래 한소절만 불러달라"라고 요청, 대도서관은 망설임 없이 "노래방에서 무조건 부르는 노래다"라면서 '전사의 후예' 한 소절을 불러서 웃음을 자아냈다.

또한 한 청취자가 "대도서관님 소녀시대 팬클럽 출신이다"라고 제보하자, "맞다. 소녀시대 팬클럽 1기 출신이다. 팬클럽 회원에게만 주던 핑크카드도 가지고 있다"라며 소녀시대에 대한 애정을 드러냈다. 가장 좋아하는 멤버를 묻는 질문에는 "열손가락 깨물어서 안 아픈 손가락 없다"라며 대답을 거부했지만 "그래도 뮤직비디오에서 조금 더 관심 있게 보는 멤버가 있을 거 아니냐"는 문희준의 추궁에 "사실, 내 방송 스승이 태연이다. 태연이 라디오를 할 때 정말 열심히 들었다. 태연의 성대모사를 따라하곤 했다" 라면서 오랜 팬심을 드러냈다.

또한 코너 속 코너 'YES or NO' 에서는 "나는 꽤 잘생겼다" 라는 질문에 YES라고 대답했고, "도대체 언제부터 그런 생각을 했냐"는 문희준의 질문에, "얼마전에 10년 전 사진을 봤는데, 지금이 더 젊어보인다. 훨씬 멀끔해서 이만하면 잘생기지 않나. 조금 생각했다" 라고 대답해 웃음을 자아냈다.

지난 5월 14일부터 시작된 '문희준의 뮤직쇼'는 KBS 쿨FM을 통해 생방송으로 함께할 수 있다.

