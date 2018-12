70주년 기념 포토북·4가지 리미티드 에디션 내놔

오메가 OMEGA

탄생 70주년 맞은 씨마스터





씨마스터 탄생 70주년을 기념해 출시되는 ‘씨마스터 1948 리미티드 에디션’의 플래티넘 모델./오메가 제공

럭셔리 브랜드라면 모름지기 브랜드를 상징하는 대표 컬렉션 서너 개쯤은 보유하기 마련이다. 전통과 혁신의 스위스 시계 브랜드 오메가는 제2차 세계대전 당시, 다른 브랜드가 가기 힘든 새로운 길을 개척했다. 혹독한 전투 상황에서도 시간 계측의 정확성을 잃지 않는 타임피스를 영국 국방성에 제공하며 강력한 방수 기능 등 우수한 성능의 시계 제조 기술을 축적한 것. 전쟁이 끝난 후 1948년 오메가는 축적한 기술을 집대성한 타임피스로 최초의 '씨마스터'를 세상에 내놓았다. 이 시계는 다른 브랜드가 범접하기 힘든 성능과 디자인으로 오메가를 상징하는 최초의 대표 컬렉션이 된다. 오메가는 올해 탄생 70주년을 맞은 씨마스터 컬렉션을 위해 'From Seamaster to Seamaster: The First 70 Years'라는 기념 포토북을 출간한다.



◇씨마스터의 지난 70년을 체계적으로 정리한 기념 포토북



씨마스터는 '도시와 해양, 국가를 위한 정교한 타임피스'라는 콘셉트로 첫선을 보인 후, 지난 70년간 다이버와 항해사를 비롯해 군인, 과학자 등 전문가와 많은 시계 애호가들에게 꾸준히 사랑받아왔다. 기념 포토북은 씨마스터 컬렉션의 놀라운 성능과 디자인의 역사를 면밀하게 살펴볼 수 있도록 제작했다. 씨마스터 애호가를 비롯해 시계 수집가와 디자인에 관심 있는 이들이 놓치면 아쉬울 기념 포토북은 1948년 최초로 선보인 씨마스터 모델부터 2018년 출시한 첨단 모델까지 70년의 긴 여정 속에서 씨마스터의 다양한 면모를 심도 깊게 살펴볼 수 있는 200여 장의 이미지로 가득하다. 오메가는 기념 포토북 제작을 위해 70피스의 씨마스터 모델을 엄선해 창의적인 분위기의 스튜디오에서 촬영을 진행했다.



기념 포토북은 '희망(Hope)' '계승(Descent)' '도약(Highrise)' '발전(Boom)' '혁신(Revolution)' '밀레니엄(Millennium)' '본드(Bond)' '초월(Transcendence)'의 총 8가지 챕터로 구성해 씨마스터의 모든 여정을 체계적이고 구체적으로 분석했다. 모든 페이지의 미니멀하고 선명한 사진을 통해 씨마스터가 업계 표준을 뛰어넘어 혁신적인 기술과 스타일로 워치 메이킹의 상징이 될 수 있었던 이유를 접할 수 있다. 또한 선구자적 정신을 유지하면서 시간에 따라 다양한 모습으로 진화하는 컬렉션의 모습도 살펴볼 수 있다. 기념 포토북은 '리졸리(Rizzoli)' 웹사이트(rizzolibookstore.com/seamaster-seamaster-first-70-years)' 등 일부 온라인 서점에서 주문할 수 있다.





씨마스터 탄생 70주년 기념 포토북 ‘From Seamaster to Seamaster: The First 70 Years’.

◇스테인리스스틸과 플래티넘 케이스의 총 4가지 리미티드 에디션



오메가는 씨마스터 탄생 70주년을 기념해 지난 3월 스위스 바젤에서 열린 시계·보석 박람회 '2018 바젤월드'에서 2개의 스테인리스스틸 모델과 2개의 플래티넘 모델, 총 4종류의 '씨마스터 1948 리미티드 에디션' 모델을 공개했다. 모든 모델은 스위스 계측학연방학회(METAS)의 '마스터 크로노미터' 인증을 받아 1만5000가우스의 자기장에서도 정확하게 시간을 계측한다.



스테인리스스틸 모델은 폴리싱 처리된 베젤과 유백색 돔형 다이얼 버전으로 선보인다. 각 타임피스는 해군을 상징하는 그레이 컬러의 'NATO 스트랩'과 다른 컬러의 추가 레더 스트랩이 제공된다. 또한 폴리싱 처리된 크라운과 폴리싱 및 브러싱 처리된 스테인리스스틸 버클에는 빈티지한 느낌의 'Ω(오메가)' 로고가 새겨져 있다.



'마스터 크로노미터 8806'으로 구동되는 스테인리스스틸 센트럴 세컨즈 모델은 다이아몬드 폴리싱 처리된 18캐럿 화이트 골드 소재의 아워 핸즈와 돔형 미닛 및 돔형 세컨즈 핸즈를 비롯해 블루 그레이 레더 스트랩을 채택했다. 스테인리스스틸 스몰 세컨즈 모델은 6시 방향에 서브 다이얼을 배치했으며, 다이아몬드 폴리싱 처리된 18캐럿 화이트 골드 소재의 아워 및 돔형 미닛 핸즈를 나뭇잎 형태로 디자인했다. 브라운 레더 스트랩을 장착했으며 '마스터 크로노미터 8804'가 심장부에서 동력을 전달한다. 스테인리스스틸 모델은 1948피스 한정 제작된다.



플래티넘 모델은 18캐럿 세드나™ 골드 소재의 로터 및 밸런스 브리지가 탑재된 마스터 크로노미터 무브먼트를 장착했다. 폴리싱 처리된 베젤, 유백색 950 플래티넘 돔형 다이얼 및 빈티지한 느낌의 'Ω' 로고가 새겨진 크라운이 시선을 사로잡는다.



플래티넘 센트럴 세컨즈 모델은 18캐럿 세드나™ 골드 핸즈와 브라운 레더 스트랩이 완벽한 조화를 이루며, '마스터 크로노미터 칼리버 8807'이 심장부에 동력을 전달한다. 헌터 그린 스트랩을 장착한 플래티넘 스몰 세컨즈 모델은 '마스터 크로노미터 8805'로 구동된다. 플래티넘 모델 2개는 각각 70피스 한정 제작된다.



◇'007 시계'로 유명한 씨마스터 다이버 300M도 새롭게 업그레이드해





탄생 25주년을 맞아 새롭게 출시된 ‘씨마스터 다이버 300M’.

한편 오메가는 씨마스터 컬렉션에 속하는 것으로 올해로 출시 25주년을 맞은 '씨마스터 다이버 300M'의 2018년형 모델도 함께 선보인다. 1993년 첫 출시 후 다이버 워치로 많은 사랑을 받았으며 특히 1995년 영화 '007 골든 아이'에서 제임스 본드로 출연한 피어스 브로스넌이 이 시계를 착용하면서 '007 시계'라는 타이틀을 갖게 된다.



2018년형 씨마스터 다이버 300M은 스테인리스스틸 모델 6가지, 스테인리스스틸 및 18캐럿 골드 모델 8가지, 총 14가지 모델로 선보인다. 지름 42mm 케이스로 마스터 크로노미터 인증을 받은 무브먼트 '코-액시얼 마스터 크로노미터 칼리버 8800'을 탑재해 시간 계측의 정확성과 항자성 측면에서 뛰어난 성능을 발휘한다. 씨마스터 특유의 다이빙 베젤은 세라골드™ 또는 화이트 에나멜 소재의 다이빙 스케일이 장착된 세라믹으로 제작했다.



오메가는 새로운 씨마스터 다이버 300M을 위해 세라믹으로 제작한 역회전 방지 베젤의 12시 방향 에 야광 도트를 장식하고 세라골드™ 또는 화이트 에나멜 소재의 다이빙 스케일을 접목시켜 가독성을 높였다. 헬륨가스 배출 밸브도 원뿔 형태로 새롭게 디자인했다. 오메가는 또한 최근 공식 홍보대사이자 6대 제임스 본드로 활약 중인 배우 다니엘 크레이그와 함께 씨마스터 다이버 300M의 새로운 광고 캠페인을 선보여 화제를 모으기도 했다. 문의 오메가 청담 부티크