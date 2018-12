"부드러운 카리스마"…동방신기 최강창민, 독보적 매력 영상·티저 공개

[스포츠조선 조윤선 기자] 'K-POP 황제' 동방신기가 스페셜 앨범 발매에 앞서 멤버 최강창민의 영상을 공개해 화제다.

동방신기는 오늘(20일) 낮 12시 공식 홈페이지 및 유튜브, 네이버TV SMTOWN 채널 등에서 최강창민의 매력적인 모습과 타이틀 곡 'Truth'(트루스) 가사 내용을 감각적으로 표현한 '1st Clue by MAX'(퍼스트 클루 바이 맥스) 영상을 공개했으며, 부드러운 카리스마가 돋보이는 최강창민의 티저 이미지도 동시 오픈해 새 앨범에 대한 기대감을 고조시켰다.

오는 26일 오후 6시 멜론, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, 샤미뮤직 등 각종 음악 사이트에서 공개되는 동방신기 스페셜 앨범 'New Chapter #2: The Truth of Love'(뉴 챕터 #2: 더 트루스 오브 러브)는 타이틀 곡 'Truth'를 비롯해 멤버별 솔로곡 등 다양한 장르의 총 7곡으로 구성되어 음악 팬들의 뜨거운 호응이 기대된다.

특히, 최강창민의 솔로곡 '아스라이… (Beautiful Stranger)'는 밴드 사운드를 중심으로 진행되는 미디엄 템포의 팝 발라드 곡으로, 곡의 후반부로 갈수록 점점 호소력 짙어지는 보컬이 귀를 사로잡으며, 최강창민이 작사에 참여한 가사에는 지나간 삶과 과정에 대한 진솔한 감정을 담아 공감을 불러일으킬 것으로 보인다.

더불어 최강창민은 이번 앨범에 수록된 'Jelly Love'(젤리 러브) 작사에도 참여, 사랑에 빠진 남녀의 비밀스러운 마음을 표현해 듣는 재미를 더한 만큼, 좋은 반응을 얻을 전망이다.

한편, 동방신기 스페셜 앨범 'New Chapter #2: The Truth of Love'는 12월 26일 음반으로도 발매된다.

