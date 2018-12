[공식]펀치, '2019 대한민국 퍼스트브랜드 대상' 女보컬 부문 수상

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 가수 펀치(Punch)가 2019년을 이끌어갈 여성 보컬로 선정됐다.

펀치는 지난 19일 열린 '2019 대한민국 퍼스트브랜드 대상' 시상식에서 여성보컬 부문을 수상했다.

'대한민국 퍼스트브랜드 대상'은 올해로 17주년을 맞는 국내 최대 규모의 브랜드 시상식으로 소비자들의 조사를 통해 선정된다.

여자아이돌 부문에 레드벨벳, 남자아이돌 부문에 갓세븐, 남자솔로가수 부문에 로이킴, 여자솔로가수 부문에 소유 등이 수상한 가운데, 펀치가 여성 보컬 부문을 수상하며 주목받는 보컬리스트임을 입증했다.

이에 앞서 지난 17일에는 소비자협회에서 주관하는 '제23회 소비자의 날 문화연예시상식'에서 펀치는 워너원과 함께 소비자가 뽑은 올해의 가수상을 수상하는 겹경사를 맞기도 했다.

펀치는 랩과 보컬 모두 소화 가능한 실력파 여성 솔로 가수로 드라마 '태양의 후예' OST 'Everytime', '도깨비' OST 'Stay With Me', '달의연인-보보경심 려' OST 'Say Yes' 등 다수의 인기 드라마 OST에 참여하며 'OST 요정'으로 떠올랐다.

또한, 싱글 앨범 '밤이 되니까', '오늘밤도', '이 밤의 끝' 등 밤 3부작을 성공적으로 완성한데 이어 최근 신곡 '헤어지는 중'을 발표하고 주요 음원사이트 1위에 등극, 롱런하며 음원 강자로서의 저력을 과시했다.

