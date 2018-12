동방신기, 日 오리콘 데일리 차트 4관왕 "명불허전 톱클래스"

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]동방신기가 일본 공연 역사를 새로 쓴 닛산 스타디움 공연 실황으로 오리콘 데일리 차트 4관왕에 올랐다.

동방신기는 지난 19일 일본에서 출시된 '東方神起 LIVE TOUR ~Begin Again~ Special Edition in NISSAN STADIUM'(동방신기 라이브 투어 ~비긴 어게인~ 스페셜 에디션 인 닛산 스타디움) 라이브 DVD 및 Blu-ray로 발매 당일 오리콘 데일리 DVD 음악 차트와 종합 차트, Blu-ray 음악 차트와 종합 차트까지 1위를 싹쓸이해, 현지에서의 폭발적 인기를 다시 한번 실감케 했다.

이번 DVD 및 Blu-ray에는 동방신기가 지난 6월 일본 공연 사상 최초로 3일간 펼친 닛산 스타디움 공연 중 마지막날 실황이 수록되어 있으며, 공연 비하인드 영상, 멤버들의 인터뷰 등도 함께 만날 수 있어 현장의 뜨거운 열기와 감동을 다시 느끼기에 충분하다.

또한 동방신기는 일본 대표 경제 신문사인 닛케이의 대중문화 전문 월간지 닛케이엔터테인먼트가 발표한 '2018년 콘서트 동원력 랭킹 TOP 50'에서 현지 및 해외 가수를 통틀어 1위에 올랐으며, 지난 9월부터 일본 10개 지역에서 총 33회에 걸쳐 진행되는 아레나&돔 투어 '東方神起 LIVE TOUR 2018 ~TOMORROW~'(동방신기 라이브 투어 2018 ~투모로우~)도 성황리에 펼치고 있는 만큼, 눈부신 활약이 계속될 전망이다.

한편, 동방신기는 오는 26일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 스페셜 앨범 'New Chapter #2: The Truth of Love'(뉴 챕터 #2: 더 트루스 오브 러브)를 공개한다.

