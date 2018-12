NCT DREAM, 'SM스테이션3' 세 번째 주인공…윈터송 27일 공개

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]NCT DREAM(엔시티 드림)이 SM 'STATION'(스테이션) 시즌 3의 세 번째 주인공으로 특별한 겨울 선물을 선사한다.

NCT DREAM의 윈터송 '사랑한단 뜻이야 (Candle Light)'는 오는 27일 오후 6시 멜론, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, 샤미뮤직 등 각종 음악 사이트에서 공개될 예정이어서, 음악 팬들의 뜨거운 관심이 예상된다.

신곡 '사랑한단 뜻이야 (Candle Light)'는 NCT DREAM의 따뜻한 감성과 하모니를 만날 수 있는 윈터송으로, NCT DREAM은 작년 'STATION' 시즌 2에서 공개한 밝고 경쾌한 분위기의 캐럴 'JOY'(조이)에 이어 또 한번 겨울 노래를 선보여 훈훈한 연말 분위기를 배가 시킬 것으로 보인다.

또한 NCT DREAM은 'Chewing Gum'(츄잉 검), '마지막 첫사랑', 'We Young'(위 영), 'GO'(고), 'We Go Up'(위 고 업) 등 발표하는 곡마다 다채로운 매력과 변신으로 주목 받았음은 물론, 미국 유력 시사주간지 타임이 선정한 '2018년 가장 영향력 있는 청소년 25'에 아시아 가수로는 유일하게 이름을 올리는 등 최강 틴에이저팀다운 면모를 확인시켜 준 만큼, 이번 신곡을 통해 선보일 새로운 모습이 더욱 기대를 모은다.

한편, SM 디지털 음원 공개 채널 'STATION' 시즌 3는 격주 목요일마다 다양한 아티스트와 프로듀서, 작곡가와의 컬래버레이션으로 탄생된 새로운 음원을 발표해 좋은 반응을 얻고 있다.

anjee85@sportschosun.com