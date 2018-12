"업그레이드 구성"…페이브걸즈, '새해맞이' 3차 프리 쇼 개최 확정

[스포츠조선 조윤선 기자] 2019년 데뷔를 목표로 하고 있는 차세대 '요정돌' 페이브걸즈(가칭)가 세 번째 프리 쇼를 열고 새해, 팬들을 찾아간다.

페이브 엔터테인먼트 측은 "페이브걸즈가 다가오는 2019년 1월 12일 오후 5시, 서울 마포구 무브홀(MUV Hall)에서 3차 프리 쇼 'WE? - Our New Days!'를 열고 새해를 맞아 팬들과 또 한번 뜻 깊은 만남을 가진다"고 전했다.

페이브가 새롭게 선보이는 전원 10대 구성의 하이틴 걸그룹 페이브걸즈는 2019년 공식 론칭을 목표로 현재 준비에 박차를 가하고 있는 원석들이다. JTBC '믹스나인' 출신 이수진, 박해린, 신지윤, 박소은과 신예 먼데이, 김가은, 이재희까지 실력과 매력을 두루 겸비한 팔색조 후보 소녀들이 현재 페이브걸즈의 정식 데뷔를 위한 대대적인 프리데뷔 프로젝트를 이어가고 있다.

프로젝트의 일환인 페이브걸즈의 '프리 쇼 WE?'는 소녀들의 무한 실력과 잠재력을 확인케 할 일종의 프리 쇼케이스(PRE-SHOWCASE)로, 회마다 아이돌 팬덤의 높은 관심이 이어지고 있다.

앞서 두 차례에 걸쳐 진행된 페이브걸즈의 프리 쇼 무대는 단 1분만에 전석매진을 기록, 데뷔 전부터 소녀들을 향하고 있는 대중들의 뜨거운 관심을 실감케 했다. 이와 관련 페이브 측은 "페이브걸즈 데뷔 후보생들을 실제로 만날 수 있는 유일한 기회인 만큼, 높은 입 소문 속에 프리 쇼의 회차별 참여율이 점점 높아지고 있다"며 프리 쇼를 향한 긍정적 반응을 전하기도 했다.

오는 1월 열릴 페이브걸즈의 3차 프리 쇼 'WE?'는 'Our New Days!'라는 타이틀로 진행된다.

이름처럼 새해, 한층 새로운 무대로 돌아온 페이브걸즈의 이번 프리 쇼는 그 동안 선보인 그룹 퍼포먼스를 비롯해 솔로, 보이그룹 커버무대까지 한층 업그레이드된 페이브걸즈의 무궁무진 매력들을 확인할 수 있을 전망이다. 꾸준한 공연무대를 통해 나날이 빠른 성장세를 입증해가고 있는 신예 페이브걸즈가 새해맞이 프리 쇼를 통해 어떤 진솔한 이야기들을 선사하게 될지 기대를 모은다.

한편 페이브걸즈의 3차 프리 쇼 'WE?- Our New Days!'는 오는 21일 오후 8시, 온라인 예매처인 멜론티켓을 통해 관련 티켓 오픈이 개시된다. 공연과 관련된 자세한 사항은 페이브 걸즈 공식 SNS 채널 등을 통해 확인할 수 있다.

