위너 "오늘 컴백...'밀리언즈' 가사에 집중해달라"

[스포츠조선 정준화 기자] 위너의 새 싱글 '밀리언즈(MILLIONS)'가 오늘(19일) 드디어 베일을 벗는다.

YG엔터테인먼트는 19일 0시 위너의 새 싱글 '밀리언즈' 발매 D-DAY 포스터를 공개하고, 카운트다운을 시작하며 본격적인 출격을 알렸다. 몽환적인 밤하늘을 배경으로 한 포스터 속 위너는 깔끔한 화이트 컬러 수트와 의상을 입고 소년미를 발산했다. 위너 특유의 깔끔하고 밝은 에너지가 느껴져 신곡 콘셉트에 대한 궁금증이 증폭되고 있다.

지난 4월 발표한 정규 2집 'EVERYD4Y'에 이어 송민호 솔로곡 '아낙네'까지 연이어 히트를 친 위너는 약 8개월 만에 싱글 '밀리언즈'로 돌아온다. 2018년 최고의 행복한 연말 선물 같은 노래로 찾아온 위너가 어떤 새로운 매력을 발산할지 기대감이 모아진다.

앞서 '밀리언즈' 뮤직비디오 공식 티저를 통해 도입부 멜로디와 안무가 깜짝 공개됐는데, 약 30초 가량의 짧은 분량이지만 감성적인 멜로디와 달달한 가사는 완곡 공개 전부터 뜨거운 반응을 불러일으키며 인기몰이를 예감케 했다.

▼ 신곡 포인트 "모든 사람, 사랑 받을 수백만가지 이유 있다"

위너는 이번 신곡 리스닝 포인트에 대해 '모든 사람은 사랑받을 자격이 있다'는 내용의 가사를 꼽았다.

'밀리언즈' 작사 작곡에 참여한 강승윤은 "달콤하고 신나게 즐기셔도 좋고, 설레는 마음으로 들으셔도 좋다"면서 "추운 연말을 따뜻하게 달구는 행복한 느낌의 곡으로서 많은 분들이 설렘과 희망을 느꼈으면 하는 바람이다"라고 전했다.

이승훈 역시 "신나면서도 편하게 들을 수 있고 공감할 수 있는 가사 내용에 귀 기울여 달라"고 신곡에 대한 자신감을 내비쳤다.

위너의 새 싱글 'MILLIONS'는 멤버들이 직접 작사-작곡에 참여해 한층 성숙한 음악적 기량을 선보였다. 작사 라인업에 강승윤, 송민호, 이승훈이 이름을 올렸으며 작곡에는 강승윤을 비롯해 강욱진, Diggy가 참여해 완성도를 높였다.

'밀리언즈'는 청량감이 가득 느껴지는 팝 댄스 장르의 곡으로, 연인에게 사랑을 속삭이는 내용을 담고 있다. 감성적인 멜로디와 따뜻한 가사, 후렴구의 리드미컬한 휘파람 소리가 바운스 있는 킥과 어우러져 '위너'만의 겨울 감성을 담았다.

위너는 선보이는 곡마다 특유의 세련된 음악성으로 대중의 귀를 사로잡으며 독보적인 음악적 색깔을 굳건히 다졌다. '공허해', '센치해', 'LOVE ME LOVE ME', 'REALLY REALLY', 'EVERYDAY' 등 트렌디하고 새로운 음악으로 꾸준히 대중에게 큰 사랑을 받았다. 내는 곡마다 신선한 파장을 일으킨 위너의 음악이 가요계에 어떤 돌풍을 일으킬지 귀추가 주목된다.

오늘 위너는 발매 1시간 전인 오후 5시 V라이브로 'MERRY MILLIONS DAY' 컴백 카운트다운을 진행한다. 크리스마스 콘셉트로 꾸며지는 이번 V라이브에서 위너는 실시간으로 팬들과 신곡 얘기를 나누며 따뜻한 시간을 선물할 예정이다.

겨울 감성이 가득 담긴 위너의 새 싱글 '밀리언즈'의 음원은 오늘 오후 6시에 공개되고, 음반은 오는 24일부터 YG셀렉트를 비롯 전국 온/오프라인 음반 매장에서 만나볼 수 있다.

joonamana@sportschosun.com