"화려한 마무리"…동방신기, 데뷔 기념일에 스페셜 앨범 발매

[스포츠조선 조윤선 기자] 'K-POP 황제' 동방신기가 데뷔 15주년 기념 스페셜 앨범 'New Chapter #2: The Truth of Love'(뉴 챕터 #2: 더 트루스 오브 러브)로 2018년을 화려하게 마무리한다.

동방신기는 데뷔 기념일인 12월 26일 오후 6시 멜론, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, 샤미뮤직 등 각종 음악 사이트를 통해 총 7곡이 수록된 스페셜 앨범 'New Chapter #2: The Truth of Love'를 공개할 예정이어서 음악 팬들의 뜨거운 호응을 얻을 전망이다.

특히, 타이틀 곡 'Truth'(트루스)는 리드미컬한 베이스 라인이 인상적인 재즈 기반의 R&B 팝 장르 곡으로, 그루비한 재즈 리듬과 어우러진 멤버들의 성숙한 보컬이 돋보이며, 가사에는 이별의 아픔을 딛고 다시 '단 하나의 진실한 사랑'을 찾아 나서는 내용을 담아 동방신기 특유의 세련된 음악 감성을 느끼기에 충분하다.

또한 동방신기는 지난 9월 일본 앨범 'TOMORROW'(투모로우)로 오리콘 위클리 앨범 차트 해외 아티스트 최다 1위에 오른 데 이어, 11월에는 싱글 'Jealous'(젤러스)로 오리콘 위클리 싱글 차트 역대 해외 아티스트 최다 1위 신기록을 세웠으며, 일본 대표 경제 신문사 닛케이의 대중문화 전문 월간지 닛케이엔터테인먼트가 발표한 '2018년 콘서트 동원력 랭킹 TOP 50'에서 현지 및 해외 가수를 통틀어 1위에 오르는 등 눈부신 활약을 펼친 만큼, 올해 활동의 대미를 장식할 이번 앨범에 대한 기대감이 더욱 고조되고 있다.

더불어 동방신기는 오는 26일 오후 8시 서울 고려대학교 화정체육관에서 데뷔 15주년 기념 팬미팅 'TVXQ! Special Day 'The Truth of Love''를 개최하고 팬들과 특별한 시간을 보낼 예정이어서 폭발적인 반응이 기대된다.

한편, 동방신기의 데뷔 15주년 기념 스페셜 앨범 'New Chapter #2: The Truth of Love'는 12월 26일 음반으로도 발매될 예정이다.

