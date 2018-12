'인기가요' 송민호vs트와이스vs제니, 1위 후보 격돌

[스포츠조선 김영록 기자]'인기가요' 송민호와 트와이스, 제니가 2018년 마지막 '인기가요' 1위 후보로 맞붙었다.

16일 SBS '인기가요'에서는 12월 3째주 1위 후보로 송민호의 '아낙네'와 트와이스의 'Yes or Yes', 제니의 '솔로'가 맞붙었다.

이날 컴백하는 엑소의 수호는 기존 MC인 정채연-민규와 함께 스페셜 MC로 출연했다.

이날 방송에서는 엑소와 데이식스의 컴백 무대를 비롯해 MINO, 레드벨벳, 벤, 마마무, 제니, NCT 127, 러블리즈, 업텐션, 라붐, 마이티 마우스, 네이처, 골든차일드, 핫샷, 더보이즈, 드림노트, JBJ95의 무대가 준비되어 있다.

lunarfly@sportschosun.com