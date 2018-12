佛 스트라스부르 테러범 아버지 "아들 IS 추종했다"

4명의 사망자를 낸 프랑스 스트라스부르 총격사건 용의자 셰리프 셰카트(29)의 아버지는 아들이 수니파 극단주의 무장세력 이슬람국가(IS)의 추종자였다고 밝혔다.



테러범의 아버지 압델크림 셰카트는 15일(현지시간) 프랑스2 방송과의 인터뷰에서 "테러가 일어나기 3일전 마지막으로 아들을 봤다"고 말했다.



이어 "셰리프는 IS 추종자였다"며 "IS 선전물을 믿지 않도록 아들을 설득해왔다"고 덧붙였다.



IS는 이번 테러 의 배후를 자처했다. IS 선전매체 아마크 통신은 사건 발생 후 트위터에서 총격 사건 용의자가 IS 전사 중 한 명이라면서 그가 연합군 국민을 겨냥한 작전을 수행했다고 주장했다. 지난 12일 스트라스부르 크리스마스 시장에서 발생한 총격사건으로 4명이 숨지고 11명이 부상했다 .용의자는 사건 다음날인 13일 노이도르프 지역에서 경찰과 총격전 끝에 사살됐다.

