에프엑스 엠버, 북미 첫 솔로 팬미팅…7개 도시 투어

[스포츠조선 김영록 기자]f(x) 엠버(SM엔터테인먼트 소속)가 북미 첫 솔로 팬미팅 투어를 성공적으로 마쳤다.

엠버는 12월 5일 시카고를 시작으로 워싱턴 D.C., 토론토, 뉴욕, 댈러스, LA, 샌프란시스코 등 북미 7개 도시에서 첫 솔로 팬미팅 투어 'gone rogue'(곤 로그)를 개최, 엠버 특유의 힐링 에너지를 만끽할 수 있는 공연으로 현지 팬들을 매료시켰다.

이번 투어의 마지막을 장식한 샌프란시스코 공연은 지난 14일(현지시간) 펼쳐졌으며, 엠버는 'SHAKE THAT BRASS', 'Beautiful' 등 첫 미니앨범 수록곡들은 물론, 'White Noise', 'Lost At Sea', 'Countdown' 등 올해 디지털 싱글로 발표한 자작곡 무대, 머라이어 캐리의 'All I Want For Christmas Is You' 등 연말을 맞아 준비한 스페셜 무대까지 총 16곡을 선사, 개성 넘치는 음악과 파워풀한 퍼포먼스가 어우러진 공연으로 관객들의 뜨거운 반응을 얻었다.

또한 미국 유명 매체 빌보드는 12일(현지시간) 홈페이지를 통해 엠버의 공연을 조명하며 "엠버는 최소한의 구성에도 꽉 찬 무대를 선사했다. 엠버의 솔직 담백하면서도 진심 어린 퍼포먼스는 관객들의 깊은 공감을 이끌어냈다"고 전해 눈길을 끌었다.

한편, 엠버는 f(x) 활동은 물론 솔로 가수로서도 꾸준히 자작곡을 발표하며 싱어송라이터다운 면모를 선보이고 있다.

lunarfly@sportschosun.com