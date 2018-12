[종합]'음악중심' 송민호 '아낙네' 1위 음악방송 4관왕…EXO 컴백

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 송민호 '아낙네'가 1위를 차지했다.

15일 방송된 MBC TV '쇼! 음악중심'에서는 송민호(MINO)의 '아낙네', 제니의 'SOLO', 트와이스 'YES or YES'가 1위 후보에 올라 대결을 펼쳤다.

이날 1위는 지난 주에 이어 송민호가 차지했다. "오늘도 상을 주셔서 감사합니다. 감동스럽네요"라며 더 이상 말을 못 잇는 소감을 밝혔다.

이날 전 세계 팬들의 마음에 조준 완료한 엑소(EXO)가 컴백했다. 정규 5집 리패키지 'Love Shot'의 섹시하고 숨막히는 퍼포먼스가 시선을 압도했다. 또한 악기 연주는 물론 비주얼까지 완벽한 데이식스(DAY6)가 '행복했던 날들이었다'로 컴백 무대를 가졌다.

특히 스페셜 스테이지로 K-POP 크리에이터 남자 아이돌의 탄생을 예고하는 '언더나인틴 퍼포먼스 팀'의 'We Are Young' 무대가 꾸며졌다. 예비돌들은 개성을 드러내는 교복을 입고 퍼포먼스 파트만의 밝은 에너지를 발산하는가 하면, 곡 분위기와 어울리는 상큼한 표정 연기를 선보였다. 쉴 틈 없는 안무와 댄스 브레이크, 화려한 텀블링 등의 안무는 보는 즐거움도 더했다.

이밖에도 강렬한 퍼포먼스로 무장한 스펙트럼의 'What Do I Do'와 장구의 신 박서진의 흥겨운 '밀어 밀어'가 'New Song'으로 시청자들에게 선보였다.

한편 이날 방송에는 EXO . MINO . 레드벨벳 . DAY6 . 제니 . 마마무 . 러블리즈 . 골든차일드 . 라붐, 더보이즈 . 벤 . JBJ95 . 드림노트 . 14U . 네이처 . 언더나인틴 퍼포먼스 팀, 스펙트럼 . 박서진 등이 출연했다.

