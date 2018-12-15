[인사] 공정거래위원회 외

입력 2018.12.15 03:11
▲공정거래위원회▷산업통상자원부 파견 전찬수
▲외교부▷평화외교기획단장 이동렬
▲과학기술정보통신부◇국장급▷통신정책 이태희▷성과평가정책 김광수◇과장급▷인터넷제도혁신 이진수▷주파수정책 정영길▷우주기술 김영은▷거대공공연구협력 지은경▷정보화기획 박진희▷미주아시아협력담당관 윤두희
▲농림축산식품부◇과장급 승진▷국립농산물품질관리원 소비안전과장 김지현▷국립종자원 전익성◇과장급 전보▷농촌산업과장 김신재▷농림축산검역본부 동물보호과장 김기연▷농림축산검역본부 영남지역본부 식물검역과장 서재호
▲산업통상자원부◇국장급 승진▷신통상질서정책관 장성길◇과장급 전보▷동아시아자유무역협정 협상담당관 이승헌▷FTA무역종합지원센터 파견 강장진〈과장〉▷산업기술시장 양광석▷자원개발전략 윤창현▷자유무역협정상품 김영만▷한미자유무역협정대책 오충종
▲대한축구협회▷전력강화실장 김동기▷기술교육실장 최영준▷심판운영실장 송기룡▷홍보마케팅실장 이정섭▷국가대표지원팀장 정태남▷축구과학팀장 김용주▷NFC관리팀장 박연준▷기술교육지원팀장 박일기▷교육팀장 최승범▷연구팀장 서효원▷K3팀장 김대업▷심판운영팀장 김종혁▷홍보팀장 김세인▷마케팅팀장 이재철▷사회공헌팀장 문선영▷인사총무팀장 조준헌▷대외교류지원팀장 박용수
▲중앙일보▷칼럼니스트 이철호▷콘텐트기획에디터 겸 논설위원 김동호▷탐사보도에디터 고정애