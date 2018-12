[공식]트와이스, 'YES or YES' MV 1억뷰 돌파…10연속 대기록 달성

[스포츠조선 김영록 기자]트와이스 'YES or YES' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억뷰를 돌파했다. 이로써 트와이스는 '10연속 1억뷰 돌파'라는 대기록을 수립했다.

트와이스가 지난달 5일 오후 6시 공개한 미니 6집 'YES or YES'의 동명 타이틀곡 MV는 오늘(14일) 오후 3시 20분께 1억뷰를 넘어섰다. 해당 MV는 공개 약 6시간 만에 유튜브 조회수 1000만뷰, 약 10시간 27분 만에 2000만뷰를 돌파하고 'K팝 걸그룹 사상 최단' 기록을 세우기도 했다.

특히 트와이스는 데뷔곡 '우아하게(OOH-AHH하게)'부터 'YES or YES'에 이르기까지 10곡의 모든 활동곡 MV에서 1억뷰를 돌파 중이다. '데뷔곡부터 10연속 1억뷰 돌파'는 K팝 걸그룹 사상 최초 신기록으로 트와이스는 '아시아 원톱 걸그룹'의 위상을 다시 한 번 입증했다.

트와이스의 미니 6집 타이틀곡 'YES or YES'는 공개 후 각종 온라인 음원차트 정상을 장악했고, 일본, 홍콩, 대만, 싱가포르 등 해외 17개 지역 아이튠즈 앨범차트 1위를 차지하며 '10연속 히트 홈런'을 날렸다.

'YES or YES'는 트와이스의 당당하고 사랑스러운 고백에 답은 오직 'YES'라는 내용을 담은 노래로 멤버들의 역동적인 안무와 신나는 리듬이 특징. 트와이스의 첫 번째 스페셜 앨범 'TWICEcoaster : LANE 2' 타이틀곡 'Knock Knock'을 만든 심은지가 작사를 맡았다.

아울러 트와이스는 일본에서도 인기몰이를 이어갔다. 지난 11일 일본 치바 마쿠하리 멧세에서 개최된 'YouTube FanFest Music'에 따르면 '2018 유튜브 일본 탑 트렌드 음악 동영상' 랭킹서 트와이스의 MV가 TOP 10 중 5위 'What is Love?', 6위 'Candy Pop', 10위 'Wake Me Up'를 차지했다. TOP 10 중 트와이스가 유일하게 3편의 뮤직비디오를 랭크시켜 눈길을 끌었다.

한편 트와이스는 12일 오후 6시 새 스페셜 앨범 'The year of "YES"'와 타이틀곡 '올해 제일 잘한 일'을 발매했다. '올해 제일 잘한 일'은 트와이스가 첫 도전하는 R&B 장르로 가사는 '12월이 되어 한 해를 돌아보며 떠올려보니 가장 소중한 기억은 사랑하는 사람을 만난 것'이라는 훈훈한 메시지를 담아 팬들을 기쁘게 했다.

lunarfly@sportschosun.com