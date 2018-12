'정법 in 북마리아나' 전반전 포스터 공개…박태환X오종혁, '무결점 복근' 포착

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]SBS '정글의 법칙 in 북마리아나' 전반전의 공식 포스터가 공개됐다.

온라인과 SNS를 통해 SBS 금요 예능 '정글의 법칙'의 40번째 시즌인 북마리아나편 전반전 멤버들의 모습이 담긴 단체 포스터가 공개됐다.

오는 21일(금) 첫 방송될 '정글의 법칙 in 북마리아나' 전반전에서는 병만족장 김병만을 필두로 수영 선수 박태환, 배우 이종혁, 개그맨 양세찬, 더보이즈 주연, 오종혁, 우주소녀 보나, 이주연이 북마리아나 제도에서 생존에 나서게 된다. 북마리아나 제도는 한국에서 동남쪽으로 3,000킬로미터 정도 떨어진 서태평양 한 가운데 위치해 있다. 스페인과 독일, 일본의 통치를 거쳐 아직까지도 곳곳에 2차 세계대전의 흔적이 남아있기도 한 곳.

제작진이 공개한 포스터에는 파란 하늘과 바닥까지 그대로 보이는 투명한 에메랄드빛 바다, 그리고 눈부신 백사장을 배경으로 선 8명의 전반전 멤버들의 모습이 담겼다. 박태환과 더 보이즈의 주연, 오종혁은 구릿빛 피부와 탄탄한 복근을 드러내고 있어 시선을 끌었다.

한편, '정글의 법칙 in 북마리아나'는 '정글의 법칙'을 가장 오랜 기간 이끌어오고 있는 김진호 PD가 연출한다. 김진호 PD가 대한민국 예능 최초로 남극 촬영에 성공했던 '정글의 법칙 in 남극' 이후 선보이는 새 시즌으로, 수영선수 박태환의 깜짝 합류 및 티저 공개로 큰 화제를 모으고 있다. 북마리아나 제도에서 펼쳐질 병만족의 정글 생존기는 '라스트 인도양'에 이어 12월 21일(금) 밤 10시에 첫 방송될 '정글의 법칙 in 북마리아나'를 통해 만나볼 수 있다.

