승리 "셋 셀테니 다 오세요", 軍 입대전 마지막 콘서트 영상 공개

승리가 파이널 콘서트 메시지 영상을 공개하며 오는 2월 콘서트에 대한 기대감을 높였다.

YG엔터테인먼트는 12일 오후 2시 공식 SNS를 통해 승리의 'SEUNGRI 1st SOLO TOUR [THE GREAT SEUNGRI] FINAL IN SEOUL'를 알리는 메시지 영상을 게재했다. 뉴스룸 콘셉트의 영상 속에서 승리는 뉴스 앵커로 분해 파이널 콘서트에 대해 소개했다.

먼저 승리는 "THE GREAT SEUNGRI TOUR 정말 많은 사랑을 받았는데요"라고 첫 인사를 전하면서 이어 "여러분들께 좋은 소식! THE GREAT SEUNGRI TOUR FINAL IN SEOUL이 결정됐습니다!"라고 추가 콘서트 개최 소식을 전했다.

또 승리는 지난 8월 개최된 첫 솔로 콘서트를 회상하면서 "여러분들과 다시 한번 그 뜨거웠던 여름의 추억을 재현해보도록 노력하겠습니다"고 말하며 기대감을 불어 넣었다. 더불어 "여러분들! 저의 마지막 THE GREAT SEUNGRI TOUR FINAL 꼭 함께 해주시길 바라겠습니다"고 바람을 전했다. 마지막으로 승리는 "내가 셋 셀테니 다 같이 오세요!!"라고 외치면서 영상을 마무리했다.

지난 7월, 5년 만의 첫 솔로 정규앨범을 발매한 승리는 음악방송과 콘서트를 비롯해 'YG전자' 등 여러 예능 프로그램에서 특유의 유쾌한 매력으로 대중과 소통해 왔다.

다양한 활동을 통해 솔로로서 존재감과 입지를 다진 승리는 내년 2월 16~17일 오후 6시 'SEUNGRI 1st SOLO TOUR [THE GREAT SEUNGRI] FINAL IN SEOUL'를 개최하며 다시 한번 팬들을 찾는다.

승리는 입대 전 마지막이 될 이번 공연에서 더 많은 팬들과 소통하기 위해 규모를 늘려 SK올림픽 핸드볼경기장에서 콘서트를 연다. 승리는 또한 서울 파이널 콘서트 전후로 'THE GREAT SEUNGRI TOUR 2019 LIVE' 투어를 진행하면서 해외 팬들도 찾아 인사한다.

승리의 해외 투어 'THE GREAT SEUNGRI TOUR 2019 LIVE'는 1월 12일 홍콩, 1월 26~27일 도쿄, 3월 9~10일은 오사카에서 진행되며 그 외 도시들도 추가 될 계획이다. 솔로 아티스트 승리만이 해낼 수 있는 멋진 퍼포먼스와 유쾌한 토크가 해외 팬들을 사로잡을 전망이다.

솔로 아티스트로서 승리의 매력이 집약된 'SEUNGRI 1st SOLO TOUR [THE GREAT SEUNGRI] FINAL IN SEOUL' 토요일 공연 티켓은 오는 18일(화) 오후 8시, 일요일 공연 티켓은 19일(수) 오후 8시 티켓 옥션에서 단독 오픈 된다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com