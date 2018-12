예성X청하 'Whatcha Doin' 17일 공개 "올 겨울 가장 핫한 콜라보"

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 슈퍼주니어 예성과 여성 솔로 아티스트 청하가 올 겨울 가장 핫한 컬래버레이션을 예고했다.

예성과 청하는 12월 17일 낮 12시 멜론, 지니, 벅스, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, 샤미뮤직 등 각종 음악 사이트를 통해 신곡 'Whatcha Doin'(지금 어디야?)'을 공개할 예정이어서 글로벌 음악 팬들의 뜨거운 반응이 기대된다.

신곡 'Whatcha Doin'(지금 어디야?)'은 그루브한 베이스 라인과 신스 패드가 돋보이는 업템포 POP 곡으로, 연락이 되지 않는 상대에게 토라진 마음을 사랑스러운 가사로 표현한 것이 특징이다.

앞서 예성은 첫 번째 솔로 앨범 'Here I am'과 두 번째 미니앨범 'Spring Falling'를 발매하고, '너 아니면 안돼', '먹지', '꿈을 꾸다', '혼자 하는 일 (On My Own)' 등 다수의 드라마 OST를 히트시켜 믿고 듣는 감성 보컬의 진수로 자리 잡은바 있다.

청하 역시 데뷔곡 'Why Don't You Know (Feat. 넉살)'부터 'Roller Coaster', 'Love U'까지 3연속 히트를 기록, 대세 신예로 꾸준한 상승 곡선을 그리고 있어, 탄탄한 실력과 음색을 겸비한 두 아티스트의 이색 조합에 더욱 눈길이 모아지고 있다.

한편, 신곡 'Whatcha Doin'(지금 어디야?)' 음원과 뮤직비디오는 오는 17일 공개된다.

olzllovely@sportschosun.com