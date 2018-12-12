[인사] 김성수 인제대 총장 외

김성수 인제대 총장
김성수(59) 인제대 공공인재학부 교수가 제7대 인제대 총장에 선출됐다. 인제대 기획홍보처장, 인문사회과학대 학장 등을 지냈다.
▲산업통상자원부◇실장급 승진▷기획조정실장 김정환◇국장급 승진▷원전산업정책관 신희동◇국장급 전보▷장관정책보좌관 문신학▷대변인 박기영▷통상협력국장 윤상흠◇과장급 전보▷기획재정담당관 이승렬▷무역안보과장 전찬수
▲문화체육관광부◇국장급 승진▷체육협력관 강정원▷관광산업정책관 유병채◇과장급 전보▷재정담당관 정상원▷예술정책과장 송윤석▷관광산업정책과장 최원일▷융합관광산업과장 이승훈
▲과학기술정보통신부◇3급 승진〈담당관〉▷홍보 조낙현▷감사 박노재〈과장〉▷소프트웨어정책 최준호▷통신이용제도 전영수▷생명기초조정 최도영◇4급 승진▷장관실 김태규▷감사담당관실 최명식▷기획재정담당관실 도우동▷국제협력총괄담당관실 이성훈▷연구개발정책과 윤미란▷생명기술과 오판동▷우주기술과 정관우▷연구기관지원팀 최영실▷미래인재정책과 이정수▷정책총괄과 신동협▷정보통신정책과 이병진▷소프트웨어정책과 권오민▷정보보호기획과 송인호▷정보보호기획과 최우석▷방송산업정책과 김준동▷통신자원정책과 김성재▷전파정책기획과 권은태▷과학기술정책과 남혁모▷생명기초조정과 박성동▷성과평가정책과 박성국
▲보건복지부◇부이사관 승진▷재정운용담당관 최홍석▷지역복지과장 양동교▷장애인정책과장 이상진▷국민연금정책과장 장호연▷보건의료기술개발과장 정은영▷요양보험제도과장 최종희
▲환경부▷온실가스종합정보센터 기획총괄팀장 이주창〈과장〉▷환경산업경제 이율범▷대기환경 박륜민▷기후전략 유호▷수도정책 정희규▷수자원정책 김원태