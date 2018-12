[공식] 위너, 12월 컴백 확정...YG "최고의 연말 만들 것"

[스포츠조선 정준화 기자] 위너가 2018 연말을 행복하게 만들어 줄 싱글곡으로 컴백을 확정했다.

YG엔터테인먼트는 오늘(11일) 오전 9시 공식 블로그를 통해 위너 'COMING SOON' 포스터를 공개했다.

핑크빛 무드의 포스터 속 위너는 길거리에 나란히 앉아 존재감을 뽐내며 카메라를 응시했다. 몽환적이면서도 따뜻한 느낌의 'COMING SOON' 포스터가 위너의 새로운 음악에 대한 기대감을 자극했다.

'COMING SOON' 포스터로 본격적인 시동을 건 위너의 컴백은 지난 4월 발표한 'EVERYD4Y' 발매 이후 약 8개월 만이다.

앞서, YG 양현석 대표 프로듀서는 자신의 인스타그램을 통해 "NEXT IS WINNER!"라며 위너의 컴백을 공표했다.

이어 위너의 이번 신곡에 대해 선공개 형식의 싱글을 발표할 것이라고 전했다. 양 대표는 "많은 인서들의 요청에 따라 위너의 3집 정규 앨범은 해외 투어가 끝나는 내년 2월 이후로 연기한다"며 "대신 12월에는 느낌이 오는 싱글곡을 선 발표하여 위너와 인서들에게 2018년 최고의 행복한 연말을 선물하고 싶다"라고 전했다.

지난 2014년 데뷔한 위너는 '공허해', '철없어' 등을 발표하며 위너만의 음악 세계를 구축했다.

4인조 재편 이후에는 더욱 높게 비상했다. 위너는 2017년 4월 발표한 'REALLY REALLY'로 한 달 이상 음원차트 상위권을 휩쓸었고, 남자 아이돌 최초로 차트인 상태에서 1억 스트리밍이라는 대기록을 세웠다. 'REALLY REALLY' 뮤직비디오는 최근 1억뷰를 달성하며, 글로벌 영향력을 확인했다.

위너는 이어 싱글 'LOVE ME LOVE ME', 'ISLAND'에서도 청량하고 자유로운 매력으로 음악 세계를 확장시켰다. 지난 4월 발표한 'EVERYD4Y'에서는 다양한 장르를 담은 12트랙을 모두 작사-작곡하며, 프로듀싱 그룹으로서 음악적인 성장을 여실히 보여줬다.

joonamana@sportschosun.com