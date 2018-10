박원, 11월 1일 스페셜 앨범 'rare' 발매…오늘 예약 판매 시작

[스포츠조선 김영록 기자]가수 박원이 새 앨범 [r]의 스페셜 버전인 [rare]를 발매한다.

실력파 싱어송라이터 박원이 오는 11월 1일 스페셜 앨범 [rare]를 발매한다. 이에 앞서 오늘 26일 오후 3시에 예약 판매를 시작한다.

[rare] 는 지난 10월 1일 발표한 박원의 새 앨범 [r] 의 스페셜 버전이다. [r] 과 같은 곡들이 수록되어 있으며 아트웍만 새롭게 디자인된 피지컬 음반으로 오는 11월 1일에 발매된다.

스페셜 앨범 [rare] 는 [r] 앨범에 수록된 트랙들을 각각의 영어 제목으로만 표기해 디자인되었다. 또한 앨범의 어느 곳에서도 가수 '박원'의 이름과 수록곡의 가사도 찾아볼 수 없는, 오로지 [r] 앨범의 모티브가 된 'r'에 더욱 집중한 컨셉츄얼한 앨범이다.

특히 스페셜 앨범 [rare]는 박원이 앨범 자켓을 직접 디자인해 눈길을 모은다. 솔로 활동 시절부터 가장 많은 이야기를 공유하며 박원의 타투를 작업하는 타투이스트 작가이자 독일 등 유럽 무대에서 활동 중인 작가 Ujin(유진)이 그림을 그렸고 박원이 이 그림으로 앨범 자켓을 디자인한 것. 박원의 개인적인 이야기를 담아낸 앨범인 [r] 에 더 없이 어울리는 Ujin(유진)과의 협업으로 스페셜 버전이 완성되었다.

강렬한 색채와 불규칙한 선의 사용이 인상적인 이미지와 수록된 트랙의 제목만으로 디자인되어 발매되는 스페셜 앨범 [rare] 는 듣는 이로 하여금 큰 공감을 불러일으키는 한편 현실적인 가사를 곱씹게 만드는 음악과 그 음악을 가감 없이 들려주는 불친절한 모습의 박원과 더 많이 닮아 있다.

스페셜 앨범 [rare]으로 발매되는 [r]은 지난 10월 1일 발매 이후 주요 음원 차트 상위권에 올라 저력을 입증했다. [r]은 사랑과 이별 이야기가 아님에도 그만의 감성과 음색, 현실을 꿰뚫는 화법으로 또 한번 리스너들의 마음을 잡은 바 있다.

박원은 유재하 음악경연대회에서 대상을 수상하며 2010년 그룹 원모어찬스를 결성, 본격적으로 가요계에 데뷔해 '널 생각해'로 큰 사랑을 받았으며, 이후 2015년 정규 1집 'Like A Wonder'과 2016년 정규 2집 '1/24'를 발표, 현실을 꿰뚫는 가사와 깊은 음악적 역량을 가진 솔로 가수로서 주목받으며 그 입지를 다졌다. 또한 지난해 b-side앨범 '0M' 발매 이후 'all of my life'를 비롯한 수록곡들이 스테디셀러로 사랑받고 있다.

특히 박원은 솔로 데뷔 후 개최한 모든 단독 콘서트를 전석 매진시키며 신흥 공연 강자로서 자리매김하고 있다.

한편, 박원은 오는 11월 1일 스페셜앨범 [rare]을 발매할 예정이며 오늘 26일 오후 3시에 예약판매를 시작한다.

