'음악중심' 몬스타엑스X골든차일드X스트레이키즈, 스페셜 MC 출격

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] MBC '쇼!음악중심' 스페셜 MC로 K-POP 대표 보이그룹 몬스타엑스, 골든차일드, 스트레이키즈가 출격한다.

몬스타엑스 셔누와 민혁, 골든차일드 보민과 동현, 스트레이키즈 현진과 방찬은 오는 27일(토) 생방송으로 진행되는 '쇼! 음악중심' 스페셜 MC로 낙점되어 해외 스케줄로 자리를 비우는 NCT 마크의 빈자리를 대신한다.

이날 '쇼! 음악중심'에서는 내로라하는 보이그룹들이 대거 컴백한다. 유럽, 아시아, 북·남미 월드투어를 마치고 글로벌 대세돌로 자리매김하고 있는 몬스타엑스의 'Shoot Out', 청량돌 골든차일드의 'Genie', 2018년 최고의 신인으로 손꼽히는 스트레이키즈의 'I am You' 컴백 무대를 확인할 수 있다.

각기 다른 매력의 세 보이그룹 몬스타엑스, 골든차일드, 스트레이키즈는 '쇼! 음악중심' 기존 MC 미나와 다채로운 3색 케미스트리를 보여줄 예정이다. 특히 컴백하는 세 팀의 셀프 홍보가 곁들여진 색다른 MC 진행이 팬들의 큰 기대를 받고 있다.

스페셜 MC 몬스타엑스, 골든차일드, 스트레이키즈가 함께하는 MBC '쇼! 음악중심'은 27일(토) 오후 3시 25분에 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com