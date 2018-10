'엠카운트다운' 몬스타엑스-골든차일드-스트레이키즈 '보이그룹 컴백'

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 오늘(25일, 목) Mnet '엠카운트다운'에서 보이 그룹 컴백 러시가 펼쳐진다. 몬스타엑스, 골든차일드, 스트레이키즈가 컴백 무대를 최초 공개하는 것.

먼저 몬스타엑스는 타이틀곡 'Shoot Out'과 수록곡 'myself' 무대를 방송 최초로 선보인다. 'Shoot Out'은 부드러움과 강렬함이 공존하는 몬스타엑스 특유의 색이 짙게 드러나는 곡으로 '빛과 어둠, 선과 악, 삶과 죽음 그 경계의 모든 것'이라는 주제를 담았다. 멤버들은 한 층 더 강력해진 퍼포먼스를 통해 강렬하고도 몽환적인 매력을 발산하며 팬심을 사로잡을 전망이다.

골든차일드는 타이틀곡 'Genie'와 수록곡 '들어봐줄래'를 최초 공개한다. 'Genie'는 컬러풀한 에너지가 돋보이는 파워풀한 댄스 팝 장르로, 상상 속의 마법 같은 너만의 지니가 되어 소원을 이루어주고 언제 어디든 달려가 지켜주고 싶다는 마음을 노래한다. 밝고 경쾌한 멜로디에 독창적인 안무를 더해 팬들에게 골든차일드만의 색깔을 각인시킬 계획이다.

스트레이키즈의 새 타이틀곡 'I am YOU' 무대도 베일을 벗는다. 'I am YOU'는 파워풀한 랩과 감성적인 보컬이 공존하는 힙합 장르의 곡으로 불안한 청춘이지만 나는 '너'를 통해 성장하고 무엇이든 이겨낼 힘을 얻는다는 희망의 메시지를 전하는 곡이다. 오늘 무대에서 스트레이키즈는 감성적인 보이스와 대비되는 역동적인 퍼포먼스로 몰입감 있는 무대를 보여줄 예정이다.

또한 '엠카운트다운'은 할로윈을 맞이해 특별한 컨셉으로 무대를 꾸민다. 프로미스나인은 선배 아티스트 f(x)의 곡 '레드라이트'의 커버 무대를 준비했고, 소유는 공식적인 앨범 활동은 끝났지만 솔로 타이틀 곡 '까만 밤'에 맞춰 스페셜한 무대를 한 주 더 선보일 예정. 다른 출연 아티스트들도 할로윈을 맞이해 색다른 의상과 메이크업으로 새로운 매력의 무대를 선사한다.

한편 '괴물 퍼포먼스돌'로 데뷔 전부터 많은 주목을 받았던 에이티즈의 데뷔 무대도 최초 공개된다. 에이티즈는 뱃노래를 연상시키는 훅이 인상적인 트랩 스타일의 곡 '해적왕'에 맞춰 카리스마 넘치는 칼군무로 보는 이들에게 강렬한 인상을 남길 전망이다. 이외에도 오늘 방송에는 이홍기, 에이프릴, 위키미키, 공원소녀, 김동한 등이 출연해 무대를 풍성하게 채운다.

