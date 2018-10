"물오른 비주얼"…트와이스 사나X지효X미나, 컴백 티저 공개

[스포츠조선 김영록 기자]트와이스(TWICE) 신곡 'YES or YES'의 개인 티저 두 번째 주자들인 사나, 지효, 미나의 이미지가 공개돼 눈길을 끈다.

JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 25일 0시 JYP와 트와이스의 각종 SNS 채널에 신곡 'YES or YES' 콘셉트가 담긴 사나, 지효, 미나의 티저 이미지 3장을 공개했다.

24일 0시 공개된 나연, 정연, 모모의 개인 티저에 이은 2탄으로 이번에는 사나, 지효, 미나가 반짝이는 개성과 물오른 미모를 뽐냈다.

개인 티저 속 사나는 게임 보드를 바라보며 눈부신 비주얼을 자랑했다. 또 신곡 'YES or YES'의 콘셉트를 상징하는 동전, 깃발 등 'YES'라고 새겨진 아이템을 들고 환한 미소를 짓고 있다. 지효는 어떤 것을 선택해도 'YES'가 나오는 여러 장의 카드 중 한 장을 뽑으며 화려한 미모를 과시해 눈길을 붙잡았다. 미나는 특유의 청아한 매력을 뿜어내고, 신비로운 눈빛으로 팬들과 눈맞춤을 했다.

오는 11월 5일 여섯 번째 미니앨범 'YES or YES'와 동명 타이틀곡을 발매하는 트와이스는 다양한 티징 콘텐츠를 선보이며 팬들의 호기심을 자극하고 있다.

사나, 지효, 미나의 개인 티저 이미지에 앞서 JYP는 24일 정오 신보 'YES or YES'의 1차 트랙리스트 티저 이미지를 공개했다. 해당 트랙리스트 이미지에 따르면 1번 트랙이자 타이틀곡 'YES or YES'는 트와이스의 'KNOCK KNOCK'을 작사한 심은지 작가가 작사를 맡아 더욱 기대감을 높인다.

트와이스의 10번째 신곡 'YES or YES'는 사랑스럽고 깜찍한 고백에 "YES"라고 대답할 수밖에 없는 매력만점의 노래로 발랄한 리듬이 중독성을 자아낸다.

4월 미니 5집 '왓 이즈 러브?(What is Love?)'와 동명 타이틀곡, 7월 두 번째 스페셜 앨범 '서머 나잇(Summer Nights)'의 타이틀곡 '댄스 더 나잇 어웨이(Dance The Night Away)'에 이어 11월 'YES or YES'를 발매하는 트와이스는 이로써 올해 세 번째로 가요계에 컴백한다. 특히 이번 'YES or YES'는 데뷔곡 '우아하게(OOH-AHH하게)'부터 전작 '댄스 더 나잇 어웨이(Dance The Night Away)'에 이르기까지 그간 발표한 9곡을 모두 히트시킨 트와이스가 10번째로 선보이는 신곡이라 더욱 귀추가 주목된다.

최근 데뷔 3주년을 맞이한 트와이스는 이를 기념해 오는 28일 서울 서대문구 연세대 노천극장서 'ONCE HALLOWEEN'이라는 타이틀로 공식 팬미팅을 개최한다.

이어 새 앨범 발매 당일인 11월 5일에는 서울 강서구 화곡동에 위치한 KBS아레나(구 88체육관)에서 컴백 쇼케이스를 개최하고 팬들과 특별한 시간을 보낼 예정이다.

한편 트와이스의 타이틀곡 'YES or YES'를 비롯해 미니 6집 앨범 'YES or YES'의 전곡은 11월 5일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.

