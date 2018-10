빌보드 "슈퍼주니어, 케이팝-라틴팝 컬래버 파워…차트 순위로 입증" 칭찬

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]슈퍼주니어의 신곡 'One More Time (Otra Vez) (Feat. REIK)'이 글로벌 적인 인기를 얻고 있다.

지난 10월 8일 발매된 슈퍼주니어의 스페셜 미니앨범 타이틀 곡 'One More Time (Otra Vez) (Feat. REIK)'은 이전 주에 발매된 라틴 팝을 대상으로 하는 빌보드 라틴 팝 디지털 송 차트(Billboard's Latin Pop Digital Song Sales chart) 5위, 라틴 팝을 포함한 바차타, 라틴 록, 트로피컬 등 모든 라틴 장르 음악을 통틀어서 집계하는 빌보드 라틴 디지털 송 차트(Billboard's Latin Digital Song Sales chart) 18위에 나란히 올라, 전 세계 음악 팬들의 폭발적인 반응을 실감케 했다.

이에 미국 유명 매체 빌보드는 "한국어, 스페인어, 영어 가사로 이루어진 신곡 'One More Time'은 이번 주 많은 음악 차트에 이름을 올렸다. 슈퍼주니어와 REIK가 K-POP, Latin-POP 장르의 컬래버레이션 파워를 차트 순위로 입증한 것"이라며, "세 가지 언어로 구성된 'One More Time'은 K-POP과 Latin-POP을 교차시킨 성공적인 트랙"이라고 칭찬했다.

앞서 4월 12일 발표한 정규 8집 리패키지 앨범 'REPLAY'(리플레이)의 타이틀 곡 'Lo Siento (Feat. Leslie Grace)' 역시 공개와 동시에 한국 가수 최초로 빌보드 라틴 디지털 송 차트(Billboard's Latin Digital Song Sales chart) 13위에 진입하는 쾌거를 이룬바 있다.

한편, 슈퍼주니어는 전 트랙이 라틴 팝으로 구성된 새 앨범 'One More Time'(원 모어 타임)을 발매하고, 2009년 라틴 그래미 어워즈 베스트 팝 앨범 부분 수상에 빛나는 멕시코 톱 밴드 'REIK'와 타이틀 곡 'One More Time (Otra Vez) (Feat. REIK)' 협업을 진행하는 등 독보적인 음악적 행보를 이어오고 있다.

