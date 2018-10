[공식] 방탄소년단 RM, 플레이리스트 'mono.' 발매...7곡 수록

[스포츠조선 정준화 기자] 그룹 방탄소년단의 RM이 플레이리스트 'mono.'를 발표했다.

RM은 23일 0시 빅히트 공식 SNS를 통해 플레이리스트 'mono.' 의 음원과 타이틀곡 'forever rain' 뮤직비디오를 공개했다.

플레이리스트 'mono.'에는 방탄소년단의 리더로서 그리고 평범한 청년 김남준으로서 그동안 느끼고 생각해 온 다양한 감정들이 담겨 있다.

이번 플레이리스트는 'tokyo', 'seoul (prod. HONNE)', 'moonchild', 'badbye (with 이이언)', '어긋', '지나가 (with NELL)', 'forever rain' 등 총 7개 트랙으로 구성됐다. 이 중 'seoul (prod. HONNE)'은 영국 출신 밴드 혼네(HONNE)가 공동 작곡하고 프로듀싱을 맡았다. 혼네는 전 세계적인 인기를 얻고 있는 남성 듀오 밴드로 2014년 데뷔해 국내에서 '3am', 'Warm On A Cold Night' 등의 노래로 잘 알려져 있다. 또, 'badbye (with 이이언)'는 밴드 못(Mot)의 보컬이자 싱어송라이터인 이이언이, '지나가 (with NELL)'는 밴드 넬이 프로듀싱과 피처링에 참여했다.

이날 함께 공개된 'forever rain' 뮤직비디오는 흑백 애니메이션으로 제작되어 서정적인 선율과 함께 곡의 몰입을 더한다. 이외에도 'seoul (prod. HONNE)'과 'moonchild' 리릭 비디오도 순차적으로 공개될 예정이다.

