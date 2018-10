트와이스, 'YES or YES' 티저 공개...11월 5일 컴백

[스포츠조선 정준화 기자] 그룹 트와이스(TWICE)가 사랑스러운 '답정너(답은 정해져 있고 너는 대답만 하면 돼)'로 변신했다.

트와이스가 11월 5일 6번째 미니앨범 'YES or YES'와 동명 타이틀곡을 발표하고 컴백하는 가운데 신곡 콘셉트가 담긴 단체 티저 이미지를 최초로 선보여 팬들의 눈길을 사로잡고 있다.

JYP엔터테인먼트(이하 JYP)는 23일 0시 JYP와 트와이스의 각종 SNS 채널에 판타지같은 느낌의 공간 속 특별한 게임을 위해 한자리에 모인 트와이스를 담은 단체 티저 이미지 1장을 공개했다.

게임 보드를 둘러싼 트와이스 멤버들은 저마다 다양한 색감의 개성을 살린 의상과 헤어스타일을 소화하고 빛나는 미모를 뽐냈다. 아홉명의 멤버들은 어느 곳으로 가도 'YES'라는 선택지만 존재하는 게임 보드, 양면이 'YES'인 동전과 카드, 전면이 'YES'인 주사위 등 답은 'YES'로 정해진 게임 속에서 당당한 모습을 드러내며 신곡 'YES or YES'에 대한 궁금증과 호기심을 증폭시켰다.

트와이스의 10번째 신곡 'YES or YES'는 사랑스럽고 깜찍한 고백에 "YES"라고 대답할 수밖에 없는 매력만점의 노래로 발랄한 리듬이 중독성을 자아낸다. 지난 20일 데뷔 3주년을 맞이해 공개한 영상 '트와이스 좋아하세요?'에서는 'YES or YES'의 음원 일부를 기습 공개해 팬들의 기대감을 한층 끌어올렸다.

4월 미니 5집 '왓 이즈 러브?(What is Love?)'와 동명 타이틀곡, 7월 두 번째 스페셜 앨범 '서머 나잇(Summer Nights)'의 타이틀곡 '댄스 더 나잇 어웨이(Dance The Night Away)'에 이어 11월 'YES or YES'를 발매하는 트와이스는 이로써 올해 세 번째로 가요계에 컴백한다. 특히 이번 'YES or YES'는 데뷔곡 '우아하게(OOH-AHH하게)'부터 전작 '댄스 더 나잇 어웨이(Dance The Night Away)'에 이르기까지 그간 발표한 9곡을 모두 히트시킨 트와이스가 10번째로 선보이는 신곡이라 더욱 의미와 기대가 크다.

트와이스는 그간 발표한 9곡들을 통해 각종 음원차트 1위를 휩쓸고, 뮤직비디오 역시 유튜브 조회수 '9연속 1억뷰 돌파'라는 신기록을 달성했다. 이 중 2억뷰 이상의 MV는 7개이며 '라이키(Likey)'는 3억뷰, 'TT'는 4억뷰를 넘어서는 신기록 행진을 이어가고 있다.

최근 데뷔 3주년을 맞이한 트와이스는 이를 기념해 오는 28일 서울 서대문구 연세대 노천극장서 'ONCE HALLOWEEN'이라는 타이틀로 공식 팬미팅을 개최한다. 이번 팬미팅은 트와이스 멤버들이 직접 할로윈 콘셉트를 구성하고 깜짝 놀랄만한 무대들을 준비해, 팬들과 특별한 가을밤을 보낼 예정이다. 아울러 트와이스는 새 앨범 발매 당일인 11월 5일 서울 강서구 화곡동에 위치한 KBS아레나(구 88체육관)에서 미니 6집 'YES or YES' 발매 기념 컴백 쇼케이스를 열고 팬들과 만난다.

트와이스의 타이틀곡 'YES or YES'를 비롯해 미니 6집 앨범 'YES or YES'의 전곡은 11월 5일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.

