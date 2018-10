'스트레이 키즈' 올해만 3번째 미니앨범, JYP 신예 9인조

스트레이 키즈

그룹 '스트레이 키즈(Stray Kids)'가 22일 오후 6시 세 번째 미니앨범 '아이 앰 유(I am YOU)'를 발표한다.



스트레이 키즈는 JYP엔터테인먼트가 올해 야심차게 선보인 9인 신예 보이그룹이다. 지난 1월 프레 데뷔앨범 '믹스테이프(Mixtape)'를 시작으로 3월 정식 데뷔 미니앨범 '아이 앰낫(I am NOT)', 8월 미니 2집 '아이 앰 후(I am WHO)'를 선보이는 등 활약 중이다.



이번 앨범 '아이 앰 유'는 성장에 방점을 찍었다. 미니 1집 '아이 앰 낫'에서는 정체성, 미니 2집 '아이 앰 후'에서는 고민과 탐구를 노래했다.



타이틀곡 '아이 앰 유'는 서정적인 감성과 공감 메시지가 어우러진 힙합 장르다. 데뷔 타이틀곡 '디스트릭트9(District9)', 미니 2집 타이틀곡 '마이 페이스(My Pace)'를 만든 그룹 내 프로듀싱팀 쓰리라차(3RA CHA)의 방찬, 창빈, 한이 다시 작사와 작곡을 맡았다.'아이 앰 유'에는 '유.(YOU.)', '편', '해장국', '겟 쿨(Get Cool)', '극과 극', '0325', 그리고 CD 한정 수록곡 '믹스테이프#3' 등 총 8개 트랙이 수록된다.



스트레이 키즈는 "다양한 음악을 들려 주면서 계속 성장해 나갈 테니 언제나 지켜봐 주길 바란다"고 청했다.