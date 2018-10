초등생 눈높이 맞춰 제작… 크리에이터의 모든 것 담았다

주목! 이 신간ㅣ Why? 인문사회교양만화―크리에이터

"나도 도티, 잠뜰 같은 인기 있는 크리에이터가 될래요."



요즘 초등생 사이에서 인기 장래희망 1순위는 단연, '1인 방송 크리에이터(창작자)'다. 이는 요즘 다양한 미디어에서 크리에이터가 맹활약하고 있다는 점도 한몫했다. 크리에이터가 중심이 되는 예능 프로그램이 인기를 끌고 있는가 하면 강연과 광고에 이르기까지 이들의 활동 영역은 분야를 가리지 않고 점점 넓어지고 있다.





이에 1인 미디어시대를 이끌고 있는 크리에이터에 대해 알기 쉽게 소개하는 신간이 나와서 화제다. 최근 인기 학습만화 시리즈인 'Why?'가 초등 전학년을 대상으로 한 'Why? 인문사회교양만화-크리에이터'를 출간했다. 송민정 한세대 미디어광고학과 교수가 어떻게 하면 크리에이터가 될 수 있는지, 콘텐츠를 기획하고 만드는 과정을 알기 쉽게 그렸다. 더불어 1인 미디어를 제작하는데 필요한 장비 사용법, 채널을 만들고 관리하는 방법까지 다뤘다.



'Why? 인문사회교양만화'는 철학·문학·언어학·종교학·예술 등의 인문학을 중심으로 일상생활과 밀접한 상식과 교양 분야의 다양한 주제를 다루는 시리즈다. 각각의 주제는 초중등학교 교과과정과 연계해 국어·수학·사회·예체능 과목 등 교과 학습에 효과적임은 물론 중등 교과 과정의 선행 학습에도 도움을 준다. 각 권마다 해당 분야의 전문학자·교수·연구원들의 세심한 감수로 내용의 정확성을 더했다.



이번 편에서도 Why? 시리즈의 특장점을 그대로 살려, 주제를 쉽고 재미있게 풀어주는 한편 핵심적인 내용은 TIP 박스로 일목요연하게 정리했다. 또한 생동감 넘치는 사진 자료를 풍부하게 실었다. 어려운 전문 용어나 꼭 필요한 한자어는 풀이를 따로 둬 어린이 독자들의 지적 호기심도 풀어준다.



또한 책 뒷부분에는 전 EBS 사회탐구 대표강사를 지낸 반주원 강사가 직접 출제하고 해설한 서술형 문제를 담은 '반주원 쌤의 논술터치'도 마련했다. '반주원 쌤의 논술터치'는 학습 내용의 핵심을 헤아려 보는 단답형 문제와 학습 내용을 정확히 이해해 논리적인 생각을 펼쳐 보는 서술형 문제로 꾸며, 논리력과 창의력을 중시하는 논술 시험을 대비할 수 있도록 돕는다. 그뿐만 아니라 부모를 위한 모범 답안과 문제 해 설을 제공해 어린이들의 깊이 있는 책읽기와 문제 해결 능력을 지도하는 데 도움을 준다. 말미에는 '찾아보기'를 둬 주요한 내용을 쉽게 찾아볼 수 있도록 했다.



Why? 시리즈를 발간하는 아동출판기업 ㈜예림당은 "책을 통해 어린이들이 크리에이터가 지녀야 할 바람직한 마음가짐에 대해 생각해보고, 좋은 콘텐츠란 어떤 것인지 고민하는 시간을 갖길 바란다"고 밝혔다.