원포유, 신곡 '나침반' 첫번째 티저 공개…강렬한 남성미

[스포츠조선 김영록 기자]그룹 원포유(14U)가 신곡 '나침반(N.E.W.S)' 발매를 앞두고 뮤직비디오 티저영상을 공개했다.

컴백 소식 이후 연일 화제를 모으고 있는 원포유의 신곡 '나침반(N.E.W.S)'의 첫번째 티저영상이 오늘 18일 14시(오후 2시)에 공개됐다.

'나침반(N.E.W.S)'의 첫번째 뮤직비디오 티저 영상에는 나침반을 든 손에 이어 그윽한 눈빛의 영웅이 눈길을 모은다. 이어 욕조에 누워있는 비에스와 침대에 누워있는 이솔, 카메라를 향해 치명적인 눈빛으로 독보적인 카리스마를 선보인 도혁이 담겼다.

특히 이번 티저 영상에서는 라틴풍의 기타 연주와 'Baby You Crush, Baby You Crush, Baby You Crush You break me'라는 가사와 함께 매혹적인 멜로디의 일부가 공개되어 신곡에 대한 기대감을 더욱 높이고 있다.

그동안 보여준 모습과는 전혀 다른 모습으로 독보적인 카리스마와 남성미를 물씬 풍기는 원포유의 티저 영상 공개 이후 컴백에 대한 기대와 관심이 한껏 집중되고 있다.

보이그룹 원포유는 지난해 7월 데뷔 앨범 'VVV'의 타이틀곡 'VVV'로 가요계 출사표를 던졌다. 또한 원포유는 한국뿐만 아니라 일본에서도 왕성한 활동을 펼치고 있으며, 평균 신장 180cm의 카리스마 넘치는 X팀과 귀여움을 강조한 L팀으로 나뉘어 활동하며 '차세대 K팝 루키'로 주목 받고 있다.

한편, 원포유는 오는 30일 오후 6시에 신곡 '나침반(N.E.W.S)'을 발매해 활발한 활동을 펼칠 예정이다.

