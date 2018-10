'일상 속의 소박한 기쁨'…스웨덴식 라이프 스타일

삼성물산 '그라니트' 론칭





삼성물산 패션부문은 북유럽 라이프스타일 유행에 힘입어 스웨덴 토털 라이프스타일 브랜드 '그라니트(GRANIT)'를 론칭했다. 1997년, 스웨덴 패션업계에서 활동하던 수산네 릴리엔베리(Susanne Liljenberg)와 아네트 요르메우스(Anett Jormé us)가 함께 설립한 그라니트는 북유럽풍 스웨덴 디자인의 핵심 요소인 실용성, 품질, 아름다움에 근간을 둔 토털 라이프스타일 브랜드다. 그라니트의 슬로건은 'Simplify your life more time to live(일상을 간소화하세요-그리고 남는 시간에 진정한 삶을 즐기세요)'다. 일상을 좀 더 편하게 만들어줄 실용적이고 좋은 품질의 제품을 합리적인 가격에 제공할 것을 의미한다. 현재 그라니트는 스웨덴·핀란드·노르웨이 북유럽 3개국과 독일 등 유럽에서만 30여 개의 단독 매장을 운영하고 있으며, 아시아권에서는 최초로 삼성물산이 국내에 선보인다.





가로수길에 위치한 그라니트 플래그십 스토어. / 삼성물산 제공

◇자연친화, 재활용 소재 등 '케어' 상품군 돋보여



그라니트는 오리지널 북유럽 디자인 제품을 총 8개의 주요 카테고리로 나누고, 이를 토대로 '일상 속의 소박한 기쁨'을 아는 스웨덴식 라이프스타일을 사람들에게 전달할 계획이다. 또 유럽의 엄격한 인증을 통과한 자연친화 제품을 선보임으로써 '지속 가능한 삶'을 추구하는 북유럽의 라이프스타일을 경험할 수 있도록 했다. 특히 쿠션이나 타월, 앞치마 등의 자연친화 제품과 종이 소재 수납 박스와 유리 화병 등 재활용 소재로 만든 상품도 눈에 띈다. 자연친화 소재 및 재활용 소재 사용, 화학물질 사용 자제, 사회적 기업 생산 등 네 가지 항목에 해당하는 상품은 '케어(Care)' 상품군으로 별도 관리되는데, 행태그(Hang Tag; 걸이식 라벨)에 '하트(Heart)' 마크를 표기해 인지하기 쉽도록 배려한 것도 돋보인다. 또 뷰티, 문구, 가방, 식품 등 국내 소비자의 니즈를 반영한 PB상품도 별도로 구비되어 있어 선택의 폭이 넓은 것도 장점이다.



◇가로수길에 플래그십 스토어 오픈



그라니트 플래그십 스토어는 서울시 강남구 신사동 가로수길에 위치하며 지하 1층부터 지상 2층까지 총330m2(약 100평) 규모다. 지상 1층과 2층은 그라니트 대표 제품이 테마별로 구성되어 있고, 지하 1층은 스페셜티 커피 브랜드 '아러바우트(r.abo ut)' 카페가 오픈해 쇼핑 중 휴식을 취하기에 제격이다. 김동운 해외상품2사업부 상무는 "홈 퍼니싱 시장이 성장하고 있는 가운데 북유럽식 라이프스타일을 경험하고 싶어 하는 소비 심리가 늘고 있다"라며 "스웨덴을 기반으로 한 북유럽 라이프스타일 브랜드를 통해 차별화된 제품과 문화를 전파하며 국내 홈 퍼니싱 시장에서 경쟁 우위를 확보해나갈 것"이라고 말했다.