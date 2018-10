마성의 '라틴 슈주' 컴백 #마카오 쇼케이스 #전곡 라틴팝 #V 생중계

[스포츠조선 조윤선 기자] '슈주 표' 라틴 팝이 드디어 베일을 벗는다.

슈퍼주니어는 오늘(8일) 오후 6시 멜론, 지니, 아이튠즈, 애플뮤직, 스포티파이, 샤미뮤직 등 각종 음악 사이트에서 스페셜 미니앨범 'One More Time'(원 모어 타임) 전곡 음원 공개와 동시에, 동명의 타이틀 곡 'One More Time (Otra Vez) (Feat. REIK)' 뮤직비디오도 공식 홈페이지 및 유튜브, 네이버TV SMTOWN 채널 등을 통해 오픈할 예정이라 음악 팬들의 폭발적인 반응이 예상된다.

특히 이번 신곡 'One More Time (Otra Vez) (Feat. REIK)'은 2009년 라틴 그래미 어워즈 베스트 팝 앨범 부분 수상에 빛나는 남미 톱 밴드 'REIK'(레이크)가 피처링으로 참여, 눈 앞에 놓치고 싶지 않은 순간을 거침 없이 표현한 가사가 인상적이다.

또한, 뮤직비디오에는 팝스타 브루노 마스의 'Finesse (Remix) (Feat. Cardi B)', 저스틴 비버의 'Boyfriend' 뮤직비디오 등에 참여한 프로듀서 제레미 설리번과 저스틴 팀버레이크의 'Take Back The Night', 리한나의 'What Now' 뮤직비디오를 촬영한 대런 크레이그 감독, 뮤직비디오 명가 쟈니브로스 홍원기 감독까지 슈퍼주니어를 위한 '글로벌 드림팀'이 뭉쳐 더욱 기대감을 고조시키고 있다.

더불어 슈퍼주니어는 금일(8일) 아시아 최초의 다이내믹 씨어터인 MGM COTAI 호텔 내 'MGM Theater'에서 컴백 기념 쇼케이스를 개최, 슈퍼주니어의 다채로운 히트곡 무대와 함께 타이틀 곡 'One More Time (Otra Vez) (Feat. REIK)' 무대를 최초로 선보이며, 쇼케이스 현장은 저녁 7시부터 네이버 V LIVE SMTOWN 채널을 통해 전 세계에 생중계된다.

한편, 새 앨범 'One More Time'은 타이틀 곡을 포함한 전 트랙이 모두 라틴 팝으로 구성, 데뷔 14년 차 슈퍼주니어만이 할 수 있는 독보적인 음악적 행보로 관심을 모으고 있다.

