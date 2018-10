美, 폼페이오 방북 직전 추가제재… "FFVD가 목표"

마이크 폼페이오 미 국무장관의 7일 방북(訪北)을 코앞에 두고 미 재무부가 대북 제재 조치를 추가로 내렸다. 미 국무부도 "북한이 비핵화하지 않는다면 제재는 완전하게 유지될 것"이라며 지원 사격에 나섰다. 국무부는 핵 신고·검증을 뒤로 미루자는 강경화 외교부 장관의 제안에 대해서도 "미국의 목표는 최종적이고 완전히 검증된 북한의 비핵화(FFVD)를 달성하는 것"이라고 했다. 외교 소식통은 "강 장관이 왜 저런 발언을 했는지 의아해하는 기류가 있다"고 했다.



◇美, 터키 기업인과 北 외교관 제재 발표



미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 4일(현지 시각) 유엔 안보리와 미국 독자 대북 제재를 위반해 무기·사치품을 거래하려 한 혐의로 기업 1곳과 개인 3명을 제재 대상으로 추가 지정한다고 밝혔다. 이번에 제재받게 된 기업은 터키의 무역 회사 '시아 팔콘'이며, 이 회사의 최고경영자(CEO) 후세인 사힌과 총지배인 에르한 쿨하도 함께 제재 명단에 올랐다. OFAC은 또 올해 초 시아 팔콘의 초청으로 터키에 가서 무기·사치품 거래를 위한 협상을 했던 주몽골 북한 대사관의 외교관 리성은 참사관도 제재했다.





스티븐 므누신 미 재무부 장관은 "시아 팔콘과 이 회사를 대표해 활동한 개인들은 유엔 제재를 뻔뻔스럽게 어기고 북한을 상대로 무기와 사치품을 거래하려고 했다"며 "국제사회는 유엔 제재 회피를 한가하게 보고만 있어서는 안 된다"고 말했다. 므누신 장관은 또 "미국은 북한의 최종적이고 완전히 검증된 비핵화를 위해 최선을 다하며 그때까지 계속해서 제재를 이행할 것"이라고 했다.



◇미 재무부·국무부 일제히 FFVD 강조



미 국무부도 5일 재무부와 보조를 맞추는 논평을 냈다. 미국의소리(VOA) 방송에 따르면 국무부 관계자는 "북한이 비핵화에 실패한다면 제재는 최고 수준으로 유지될 것"이라며 "이런 (비핵화) 프로세스의 성공적 결과를 도출하기 위해서는 유엔 안보리 결의의 충실한 이행이 필요하다"고 말했다.



국무부는 핵 리스트 신고·검증을 뒤로 미루고 종전 선언과 영변 핵 시설 폐기를 먼저 추진하자는 강경화 외교부 장관의 워싱턴포스트(WP) 인터뷰 발언에 대해서도 '완전한 비핵화'를 우선시하는 종전 입장을 재확인했다. 강 장관의 발언에 대한 논평을 요구받은 국무부 관계자는 "싱가포르에서 트럼프 대통령과 김 위원장은 완전한 비핵화를 위해 노력하며 한반도에 항구적이고 안정적인 평화 체제를 구축하는 데 힘을 합치기로 했다"면서 "평화 체제를 위한 노력은 완전한 비핵화의 진전에 달려 있다"고 말했다. '완전한 비핵화'에는 핵 리스트 신고·검증이 포함돼 있고 그 부분에 대한 진전이 있어야 종전 선언 같은 평화 체제 구축 논의를 할 수 있다는 의미로 해석됐다.



또 국무부 관계자는 "우리는 완전히 검증된 비핵화를 원하며, 더 중요하게는 최종적 비핵화를 원한다"면서 "트럼프 대통령은 북한을 최종적으로 완전하게(once and for all) 비핵화해서 핵 문제가 다시 떠오르지 않기를 바란다"고 말했다. 워싱턴 사정에 밝은 외교 소식통은 "트럼프 행정부 내에는 북한과 어떤 진전이 이뤄져도 핵 신고가 안 되면 완전한 비핵화는 불가능하기 때문에 이 문제부터 풀고 가자는 생각을 가진 사람이 많다"며 "미국에서는 강 장관이 이 시점에서 왜 그런 얘기를 했는지 이해할 수 없다는 말도 나오고 있다"고 했다.



이런 미국의 대응은 폼페이오 장관의 방북을 목전에 둔 시점에서 나왔다. 연일 미국에 대북 제재 해제·완화를 요구하고 있는 북한과 기 싸움에서 밀리지 않겠다는 메시지로 보인다. 폼페이오 장관은 6일 일본을 방문한 뒤 7일 '당일치기'로 평양에 가서 김정은 북한 국무위원장을 면담하고 그날 저녁 서울에 올 예정이다.



한편 국무부는 탈 북자가 서울에서 운영하는 대북 라디오 방송에 대한 재정 지원을 시작했다. 이날 자유북한방송의 김성민 대표는 "이번 달부터 내년 10월까지 1년 동안 국무부의 지원금을 받게 됐다"며 "국무부 지원금으로 탈북자들 이야기를 북한 주민에게 들려주는 '인민의 소리', 탈북자를 통해 북한 군인들을 교육하는 '인민군 24시' 등의 프로그램을 운영할 예정"이라고 밝혔다.