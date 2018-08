[이미도의 무비 識道樂] [82] Look what we made

"신의 존재를 믿지 않는다고 하셨는데, 박사님께 도움을 주는 삶의 철학이 있습니까(You have said you don't believe in God. Do you have a philosophy of life that helps you)?"



때는 1980년대 말. 이론물리학자 스티븐 호킹이 역작(力作) '시간의 역사'를 출간했을 무렵 미국 강연장에서 청중이 한 질문입니다. '사랑에 대한 모든 것(The Theory of Everything· 사진)'은 이 질문에 대한 호킹의 답을 담은 전기 영화입니다.