"여름여신"…제시카, 눈부신 수영복 몸매

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 가수 제시카가 수영복 몸매를 자랑했다.

제시카는 17일 자신의 인스타그램에 "Life is better at the beach"란 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 제시카는 모래사장을 배경으로 수영복을 입은 채 포즈를 취하고 있는 모습. 해맑은 미소와 군살없는 늘씬한 몸매가 시선을 사로잡는다.

한편 제시카는 지난 2014년 9월 소녀시대를 탈퇴한 뒤 솔로 가수 및 디자이너 활동 중이다.

jyn2011@sportschosun.com