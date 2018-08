트와이스, 日 신곡 'BDZ' 현지 음원차트 정상 '히트 행진'

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 트와이스(TWICE)의 일본 신곡 'BDZ'가 현지 음원 차트 정상에 올랐다. JYP엔터테인먼트(이하 JYP) 수장 박진영의 곡으로 일본에서도 히트 행진을 이어가며 새 역사를 쓸 전망이다.

트와이스는 다음 달 12일 일본에서 첫 정규 앨범 'BDZ'를 발매한다. 이에 앞서 17일 0시 타이틀곡 'BDZ'의 음원을 선공개했는데 현지 라인뮤직 톱100차트에 1위로 진입, 오전 8시 기준 해당 차트 정상을 차지하고 있다.

'BDZ'는 '불도저'의 약자로 '눈앞의 큰 벽도 '불도저'처럼 부숴 나가며 앞으로 나아가자'는 의미를 담은 곡으로 음원과 함께 뮤직비디오도 선공개되어 팬들의 눈길을 사로잡고 있다. 사랑스러운 여전사로 변신한 트와이스의 매력을 표현한 'BDZ' MV는 17일 오전 8시 기준 유튜브 조회수 155만뷰를 넘어서며 뜨거운 인기몰이 중이다.

특히 이번 신곡 'BDZ'는 JYP 박진영이 작사, 작곡한 곡으로 알려져 더욱 기대를 모았다. 박진영은 "트와이스의 공연을 보면 항상 팬들 '원스(ONCE)'의 에너지에 감동받는다. 'BDZ'는 원스와 트와이스가 함께 부를 수 있는 응원송을 만들고 싶어 탄생하게 된 곡"이라고 하며 이어 "셔플 리듬과 함께 후렴에는 트와이스와 원스가 교대로 부를 수 있도록 작곡했고, 가사는 '꿈과 사랑 그리고 행복'을 향해 적극적으로 달려가겠다는 강한 의지를 '불도저', '탱크', '솔저' 등의 키워드로 표현했다"고 설명했다.

박진영은 17일 자신의 인스타그램에도 'BDZ'의 하이라이트 부분 가사 일부와 함께 "트와이스 공연에 갔을 때 원스들의 뜨거운 환호를 보고 원스와 트와이스가 함께 부를 수 있는 곡을 만들어주고 싶다는 생각에 'BDZ'를 쓰게 됐습니다. 그러니 원스분들은 듀엣곡이라 생각하시고 같이 신나게 불러주세요! 물론 안무도 같이 하시고!^^"라 전하며 팬들의 호응을 당부했다.

'박진영 X 트와이스'의 '베스트 오브 베스트' 조합은 국내에 이어 일본 음악 시장에서도 맹위를 떨칠 전망이다. 트와이스는 박진영의 곡들로 지난해 5월 '시그널(SIGNAL)', 올해 4월 '왓 이즈 러브?(What is Love?)'를 선보여 많은 사랑을 받았다. '시그널'은 공개 후 각종 음원차트 정상 석권은 물론 2017 엠넷 아시안 뮤직 어워즈(MAMA)에서 대상 격인 '올해의 노래상' 및 각종 음악 방송 12관왕을 차지했다. '왓 이즈 러브?' 역시 온라인 음원 실시간, 일간, 주간차트를 석권했고 가온차트 15주차 순위에서도 4관왕에 올랐다. 음악 순위 프로그램에서도 12관왕의 영광을 안았고 MV 역시 1억뷰를 넘어서며 '8연속 1억뷰 돌파' 기록을 세웠다.

트와이스 일본 정규 1집 'BDZ'에는 타이틀곡 'BDZ'와 트와이스가 일본서 지금까지 발매해 온 세 싱글 타이틀곡인 '원 모어 타임(One More Time)', '캔디 팝(Candy Pop)', '웨이크 미 업(Wake Me Up)', 또 싱글 2집 '캔디 팝' 수록곡으로 많은 사랑을 받은 '브랜드 뉴 걸(BRAND NEW GIRL)', 트와이스가 현지서 부른 첫 영화 주제가이자 잭슨 5의 원곡을 커버해 화제를 모은 '아이 원트 유 백(I WANT YOU BACK)', 그리고 발라드 넘버와 업템포 장르 등 다채로운 신곡 'L.O.V.E', 'Wishing', 'Say it again', 'Be as ONE'까지 총 10트랙이 담긴다.

지난 5월 발매한 일본 3번째 싱글 '웨이크 미 업'이 현지 해외 여성 아티스트 싱글 최초로 '더블 플래티넘' 인증을 받았고, 베스트 앨범부터 2장의 싱글까지 3연속 플래티넘 인증을 받는 등 일본 데뷔 1년여만에 '아시아 원톱 걸그룹'으로 우뚝 선 트와이스가 현지 첫 정규 앨범 'BDZ'로 또 어떤 새로운 기록을 써내려갈지 귀추가 주목된다.

또한 트와이스는 첫 정규 앨범 발매를 기념해 'TWICE 1st ARENA TOUR 2018 "BDZ"'라는 타이틀의 일본 첫 아레나 투어도 개최한다. 9월 29일과 30일 치바 마쿠하리 이벤트홀을 시작으로 10월 2일과 3일 아이치 일본 가이시홀, 12일~14일 효고 고베 월드 기념홀, 16일과 17일 도쿄 무사시노무라 종합 스포츠 프라자 메인 아레나 등 일본 4개 도시서 9회 공연으로 현지 팬들과 만난다.

